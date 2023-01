«Mercredi» : une pétition lancée pour évincer l'acteur Percy Hynes White de la saison 2, après des accusations d'agressions sexuelles

Alors que l’acteur Percy Hynes White est accusé d’agressions sexuelles, de nombreux fans de la série «Mercredi» ne veulent pas le voir apparaître dans la saison 2. Une pétition a été lancée pour l'évincer du casting.

L'acteur est boycotté. Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs jeunes filles, Percy Hynes White subit les foudres des fans de la série «Mercredi», dans laquelle il tient le rôle de Xavier Thorpe. Alors que Netflix a annoncé une saison 2, une pétition a été lancée sur Change.org pour que l'acteur soit évincé du casting.

Le comédien de 21 ans est mis en cause depuis le 19 janvier par plusieurs jeunes femmes, qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux son comportement. Elles évoquent des agressions sexuelles perpétrées par le jeune homme et son groupe d'amis lors de soirées, alors qu'ils étaient étudiants à Toronto. L'acteur est également accusé de harcèlement, d'envoi de photos dénudées à des mineurs et de propos racistes.

Reprenant ces accusations, le groupe de fans à l'origine de cette pétition considère qu'«avoir une personne de cette nature au casting d'une série pour ados, est inadmissible». Repérée par le site Allociné, elle a déjà récolté près de 6.000 signatures.

Ni l'acteur, ni Netflix n'ont pour l'instant réagi à ces accusations.