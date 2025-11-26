Mercredi : Eva Green rejoint Jenna Ortega au casting de la saison 3

L'actrice française Eva Green, muse de Tim Burton, a été annoncée au casting de la saison 3 de «Mercredi» dans le rôle de tante Ophélia. Ce troisième volet est attendu en 2027.

Une bonne nouvelle. Alors que la série «Mercredi» a été renouvelée pour une troisième saison en juillet dernier, son casting s’étoffe. L’actrice française Eva Green rejoint l’équipe, a annoncé mardi 25 novembre Netflix. La star incarnera à l’écran le personnage de tante Ophélia, a fait savoir la plate-forme dans une publication sur ses réseaux. «Tante Ophélia est arrivée. On accueille Eva Green dans MERCREDI saison 3», a ainsi noté la plate-forme, avant d’annoncer : «Tout va devenir beaucoup plus sombre».

Un rôle qui s’annonce essentiel

Figurant parmi les muses du réalisateur Tim Burton, avec qui elle a tourné à plusieurs reprises («Dark Shadow», «Miss Peregrine et les enfants particuliers», «Dumbo»), Eva Green va donc tenir un rôle capital dans la saison 3, en campant la sœur de Morticia Addams (Catherine Zeta Jones). Les ultimes secondes de la saison 2 laissaient en effet entrevoir, lors d’une vision de Mercredi Addams, le personnage de Tante Ophelia. Un membre de la famille annoncé disparu après s’être évadé de l’hôpital psychiatrique de Willow Hill, où elle avait été internée par sa mère, Hester Frump. Sauf que la sœur de Morticia apparaissait alors de dos, sa longue chevelure blonde détachée, enfermée dans une cellule de la maison de leur mère. La séquence la montrait en train d’écrire sur le mur : «Mercredi doit mourir». Une situation qui promet de nombreux rebondissements.

Sortie en deux parties en août puis en septembre dernier, la saison 2 de Mercredi s’est taillée une très belle place dans les audiences de la plate-forme. Elle cumulait mi-septembre un peu plus de 94 millions de vues, intégrant la 10e place des séries anglophones les plus populaires de l’histoire de la plate-forme de streaming, détrônant par la même occasion la saison 3 de «Stranger Thing». Véritable phénomène, la première saison a, quant à elle, enregistré plus de 252 millions de vues.

Ce troisième opus est de son côté prévu pour 2027, avec Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi et selon toute logique, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (Hester Frump), Luis Guzman (Gomez Addams) ou encore Emma Myers (Enid Sinclair).