«Mercredi» : l'actrice Winona Ryder rejoint le casting de la saison 3 de la série à succès

Winona Ryder rejoint officiellement le lugubre casting de la troisième saison de la série «Mercredi». Un retour dans l'univers sombre et fantasque du réalisateur Tim Burton pour celle qui avait été révélée à seulement 17 ans dans «Beetlejuice».

Son physique de poupée de porcelaine aux cheveux noirs de jais était fait pour briller dans l'univers gothique de Tim Burton. Si Winona Ryder n'apparaissait pas au casting des deux premières saisons de la série «Mercredi», l'actrice rejoint officiellement le pensionnat de Nevermore aux côtés de Jenna Ortega, compère peu souriante dans son rôle de Mercredi Addams et avec qui elle avait partagé les plateaux de tournage dans «Beetlejuice Beetlejuice».

Ayant grandi sous les caméras de Tim Burton, qui l'avait révélée aux yeux du grand public dans le cultisme «Beetlejuice», Winona Ryder signe donc son grand retour aux côtés du réalisateur, pour le plus grand bonheur du créateur et du showrunner de la série «Mercredi». «En matière de paria, Winona Ryder est la meilleure», ont déclaré conjointement Al Gough et Miles Millar.

«Je me sens toujours chanceux de travailler avec elle»

«Son partenariat légendaire avec Tim Burton a donné naissance à certains des personnages les plus inoubliables du cinéma. Nous avons adoré collaborer avec elle sur "Beetlejuice Beetlejuice" et nous sommes ravis de l'accueillir à Nevermore», ont-ils ajouté. De son côté, le réalisateur aux lunettes fumées et à la crinière grise ébouriffée n'a pas tari d'éloges concernant celle qui fut l'une de ses muses. «Je suis très heureux que Winona se soit jointe à nous, elle s'intègre parfaitement dans cet univers», a déclaré Tim Burton, aux manettes de la série. «C'est une amie très chère. Je me sens toujours chanceux de travailler avec elle», a conclu le cinéaste.

Winona Ryder is joining the cast of Wednesday Season 3! pic.twitter.com/TSAOU2A80i — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Il s'agit de la cinquième collaboration entre le réalisateur et la comédienne de 54 ans, à qui il avait offert un rôle d'ado-gothique dans le film à succès «Beetlejuice» alors que Winona Ryder n'avait que 17 ans. De quoi propulser sa carrière dans le tout Hollywood, avant des retrouvailles deux ans plus tard, en 1990, dans «Edward aux mains d'argent», où elle partageait à l'époque l'affiche avec son compagnon dans la vie comme à la scène, Johnny Depp. Plus de vingt ans plus tard, en 2012, l'actrice a, à nouveau, travaillé sous l'égide de Tim Burton dans «Frankenweenie», puis dans «Beetlejuice Beetlejuice».

L'interprète de Joyce Byers dans les cinq saisons de «Stranger Things» rejoindra la ténébreuse Eva Green dans la saison 3 de «Mercredi», choisie pour le rôle de tante Ophelia. Une troisième salve d'épisodes qui ne devrait pas arriver sur nos écrans avant 2027, et dont le tournage est prévu en ce début d'année.