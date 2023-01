Dawson : le casting de la série félicite Michelle Williams pour sa nomination aux Oscars

Alors que la série «Dawson» fêtait ses 25 ans il y a seulement quelques jours, des membres du casting se sont empressés de congratuler Michelle Williams pour sa nomination à l’Oscar de la meilleure actrice, pour son rôle dans «The Fabelmans». La cinquième de sa carrière.

Une joie partagée. Quelques jours après avoir célébré le 25e anniversaire de la série «Dawson», plusieurs membres du casting de la fiction se sont succédés sur les réseaux sociaux pour féliciter Michelle Williams, après sa cinquième nomination en carrière aux Oscars (trois fois pour l'Oscar de la meilleure actrice et deux fois pour l'Oscar du meilleur second rôle), cette fois pour son rôle dans le film de Steven Spielberg, «The Fabelmans» (dans lequel elle joue la mère du réalisateur, ndlr).

Busy Philipps, qui avait rejoint la série lors de la cinquième saison, a partagé un cliché de la comédienne durant ses jeunes années via son compte Instagram, accompagné d’un message de félicitations.

© Instragram/BusyPhilipps

«Je vais remonter le temps et dire à cet enfant qu’elle obtiendra 5 NOMINATIONS AUX OSCARS dans les 20 prochaines années», peut-on lire notamment. Joshua Jackson, l’interprète de Pacey Witter qui a joué dans l’intégralité des six saisons que compte la série, s’est permis de partager le message de Busy Philipps en y ajoutant son commentaire. «5 nominations à l’Académie des Oscars !!! Grand Dieu ! Je ne sais pas mais j’imagine que cette photo a été prise dans un trou humide quand nous étions tous des enfants. Quel incroyable parcours tu as eu. Félicitations», écrit-il.

Pour le moment, les deux autres stars de «Dawson» - James Van Der Beek and Katie Holmes - n’ont pas encore réagit à la nouvelle. Michelle Williams a obtenu quatre autres nominations aux Oscars dans sa carrière, la première fois pour son rôle dans «Le secret de Brokeback Mountain», puis pour ses rôles dans «Blue Valentine», «My Week with Marylin», et «Manchester by the sea».