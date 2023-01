Le Festival international des jeux dévoile sa sélection des meilleurs jeux de sociétés du moment

Les jeux de société continuent de divertir les Français, et ces derniers les plébiscitent. Avec 90.000 boîtes de jeux vendues chaque jour dans l'Hexagone, le secteur a le sourire. Et pour le soutenir, la 36e édition du Festival international des jeux de Cannes récompensera les meilleurs de l'année avec les très appréciés As d'or, qui seront remis le 23 février.

C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les fans de jeux de société mais aussi les éditeurs. Le Festival international des jeux se tiendra à Cannes, du 24 au 26 février prochain. Un temps fort qui fête cette année sa 36e édition, et qui témoigne de la bonne santé de cette industrie qui a généré un chiffres d'affaires de 566 millions d'euros en 2022.

L'an passé, plus de 80.000 visiteurs avaient fait le déplacement pour jeter leurs dés et avancer leurs pions au Palais des festivals et des congrès de la ville. En 2023, les lieux sont encore réquisitionnés avec la présentation de plus de 1.000 jeux sur 300 stands et animations. Mais tous les regards seront tournés vers les As d'or, des récompenses qui ont su gagner leurs lettres de noblesse au fil des ans, boostant les ventes des jeux retenus.

Trois jeux nommés pour un prix prestigieux

Cette année, 12 jeux (trois dans quatre catégories différentes), parmi près de 1.000 proposés, ont retenu l'attention du jury. Cette sélection intègre notamment la catégorie reine des jeux tous publics, où trois titres concourent pour remporter la récompense du meilleur jeu de l'année. Le jury a ainsi choisi Akropolis, District Noir et That's not a hat. L'un d'eux recevra l'As d'or du meilleur jeu de l'année, qui sera dévoilé le jeudi 23 février à 19h30.

Akropolis invite deux à quatre joueurs autour de la table pour remonter le temps, sous la magnificence de la Grèce antique. Chaque joueur doit ici ériger sa propre cité, la faire prospérer mais aussi assoir son prestige. Gloire et richesse sont la clé. L'éditeur Gigamic propose ici un jeu accessible à tous, dès 8 ans, pour des parties durant près d'une demi-heure en moyenne.

Distrcit Noir vient quant à lui du Japon, où il a été inventé. Spiral Editions et Black Rock Games traduisent ici dans la langue de Molière un jeu de cartes inspiré des polars, pour donner corps à une guerre entre les organisations de la pègre. Chacune devant dominer la ville et utiliser tous les moyens pour imposer son hégémonie. Un jeu ouvert à deux joueurs, dès 10 ans.

That's not a hat est la dernière trouvaille de Ravensburger. Un jeu de cartes qui s'adresse à une grande tablée où au moins trois à huit joueurs peuvent se lancer dans de courtes parties hilarantes. Car si ce jeu invite chacun à s'offrir des cadeaux à tour de rôle, l'affaire prend une autre tournure lorsque les joueurs doivent les mémoriser. L'idée à l'air simple, toutefois le bluff peut rapidement déstabiliser les adversaires. Un party game accessible dès 8 ans.

Le Festival international du jeu de Cannes témoigne année après année de l'essor des jeux de société et des jeux de plateau. «En 2022, il s'est vendu 33 millions de boîtes, soit 90.000 chaque jour en France. Cette année la grande tendance est au jeu narratif, qui mêle jeu de rôle et jeu de société», souligne Cynthia Reberac, commissaire générale du festival. L'événement passera d'ailleurs de deux à quatre halls, symbole de l'engouement familial et intergénérationnel qu'il suscite.