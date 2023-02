Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté au renouvellement des vœux de l'actrice Portia de Rossi avec l'animatrice Ellen

Meghan Markle et le prince Harry ont assisté ce mardi 31 janvier au renouvellement surprise des vœux de mariage de leurs voisines à Montecito en Californie, l’animatrice de télévision Ellen DeGeneres et l’actrice Portia de Rossi.

Très discrets depuis la parution de «Spare» (Le Suppléant), le livre du prince Harry qui a déclenché une vague de polémiques, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté ce mardi 31 janvier à ce qui devait être à la base le 50e anniversaire de l’actrice Portia de Rossi et qui s’est transformé en une cérémonie de renouvellement de ses vœux de mariage avec l’animatrice Ellen DeGeneres. Une cérémonie présidée par Kris Jenner et organisée dans la maison où le couple a emménagé la semaine dernière, comme le rapporte le magazine People.

«Non seulement DeGeneres n'avait aucune idée du renouvellement des vœux – discrètement mais méticuleusement planifiés par de Rossi, qui n'en avait parlé qu'à quelques personnes à l'approche de l'événement, mais de Rossi a également surpris celle qui est sa femme depuis 14 ans en portant sa robe de mariage», est-il aussi détaillé. Ellen, 65 ans, est en effet apparue stupéfaite lorsque Portia est entrée dans la pièce, et a qualifié sa femme de «plus beau cadeau».

Dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube du Ellen Degeneres Show, le prince Harry et Meghan figurent parmi les invités qui ont assisté à ce moment romantique.

C'est la première fois que le couple était vu ensemble depuis son apparition au RFK Ripple of Hope Award à New York en décembre. Les parents de Archie et Lilibet, amis de longue date d’Ellen DeGeneres à qui ils ont accordé plusieurs interviews par le passé, apparaissent tous deux avec de grands sourires sur leurs visages.

Une joie qu’ont aussi partagée les autres invités dont les chanteuses Brandi Carlile et Katy Perry, ou encore les actrices Courteney Cox et Jennifer Aniston.