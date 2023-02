Flashdance, le musical : les tubes et chorégraphies du film font toujours leur effet au Casino de Paris

A l’occasion des 40 ans du film, le musical Flashdance a opéré son retour sur scène. Le spectacle est donné jusqu’au 12 février au Casino de Paris, avant de partir en tournée.

Monté pour la première fois en France en 2014, le musical Flashdance a opéré son retour pour les 40 ans du film, sorti en 1983. Dans cette version toujours mise en scène par Philippe Hersen, c'est un nouveau casting qui reprend sur le plateau l'histoire d'Alex - soudeuse le jour, danseuse la nuit - comme les tubes et les chorégraphies emblématiques du film, qui font toujours sensation.

Des scènes notamment confiées à Eka Kharlov, nouveau visage d'Alex Owens, quatre décennies après Jennifer Beals. Et qu'elle trépigne sur l'inoubliable tube «Maniac» d'Irène Cara, ou reprenne la chorégraphie finale sur le titre «What a feeling», la jeune femme a su se glisser dans le personnage.

A ses côtés, les danseuses du Harry's Bar font leur effet, et ce, qu'elles évoluent en solo ou en troupe. Le gérant de l'établissement et son neveu viennent eux offrir une touche d'humour bienvenue. Nouvelles recrues également de cette distribution, Anaïs Delva, voix française de «La Reine des neiges», et Laure Balon, professeur à la Star Academy cette année, apportent quant à elles leur savoir-faire dans les rôles respectifs de Gloria, amie d'Alex, et d'Hannah, danseuse retraitée et soutien indéfectible d'Alex.

En résulteun show fidèle à l'histoire, mêlant deux heures durant danse contemporaine, break dance et quelques pas de danse classique, ainsi que des chorégraphies plus sexy que dans la précédente mouture, qui ne conviendront pas à tous les publics.

«Flashdance the musical», jusqu'au 12 février 2023, Casino de Paris. Et en tournée à travers l'Hexagone en 2024.