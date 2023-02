Emma MacKey : récompensée aux Bafta ce dimanche, l’actrice confirme son départ de la série «Sex Education»

Désignée «star montante» lors de la soirée des Bafta qui se tenait ce dimanche soir à Londres, l’actrice Emma Mackey a profité de son passage sur le tapis rouge pour confirmer qu’elle allait quitter le casting de la série «Sex Education».

Présente à Londres ce dimanche 19 février pour la cérémonie des Bafta, où elle a remporté le prix de «L'Étoile Montante» (EE Rising Star), l’actrice Emma Mackey a confirmé au micro de Radio Times qui l'interrogeait sur le tapis rouge, qu'elle allait officiellement tirer sa révérence de la série «Sex Education» à l'issue de la saison 4.

«La saison 5 ? Je viens juste de finir la saison 4 la semaine dernière ! Non, je ne pense pas que je serai dans la saison 5. J'ai fait mes adieux à Maeve», a-t-elle déclaré.

Dans un entretien avec le site américain Total Film, Emma MacKey avait déjà laissé entendre que la saison 4 de «Sex Education» serait sûrement la dernière pour elle.

«C’est toujours délicat, de jouer un personnage qui est coincé dans le temps. Nous incarnons des personnages de 17 ans, et nous en avons bientôt 30. C’est un peu étrange. Ce fut une bénédiction car cela représente un tremplin qui nous a donné plusieurs opportunités, mais c’est une chose que je souhaite quitter avec grâce, et être heureuse que cela existe, et la protéger, et en profiter pour le temps que ça aura duré. Mais oui, je pense qu’il est temps de la laisser tranquille. Nous pouvons tous passer à autre chose et prendre ce que nous avons appris en faisant ‘Sex Education’ car cela a été une école, littéralement, pour nous tous. C’est génial d’avoir reçu cette formation, ce baptême du feu, et d’avoir été transporté dans ce monde. Cela nous a rendu plus fort», avait-elle poursuivi.

Le 8 février dernier, un autre acteur de la série, Ncuti Gatwa, l'interprète d'Eric, avait lui aussi officialisé son départ de la série, en postant un message sur sa page Instagram. «Dernier jour. Dernière fois. Bye les potes, merci pour toutes les leçons et pour toute la force», avait écrit l'acteur britannico-rwandais, s'apprêtant à reprendre le rôle de «Doctor Who».