Rick & Morty : accusé de violences domestiques, Justin Roiland relaxé faute de preuves suffisantes

Accusé de violences domestiques par son ex-compagne, Justin Roiland a été relaxé par la justice faute de preuves suffisantes. Le co-créateur de «Rick & Morty» devrait toutefois avoir du mal à être réembaucher sur les différentes séries animées auxquelles il était associé.

Le procès n’aura finalement pas lieu. Visé par une plainte pour violences conjugales déposée en janvier 2020 par son ex-compagne, Justin Roiland, qui devait se rendre à une convocation du tribunal le 27 avril pour fixer la date de son procès, a finalement été relaxé par la justice faute de preuves suffisantes. Une décision à laquelle le co-créateur de la série animée «Rick & Morty» a réagi via un communiqué de presse où il n’a pas hésité à s’en prendre aux médias et à son ex-femme pour avoir relayé ce qu’il considère comme étant des mensonges.

«J’ai toujours su que ces accusations étaient fausses – et je n’ai jamais douté du fait que ce jour viendrait. Je suis soulagé que cette affaire soit abandonnée, mais en même temps, je suis profondément choqué par les horribles mensonges prononcés à mon encontre durant cette affaire. Plus que tout, je suis déçu qu’autant de gens aient été aussi prompt à me juger sans connaître les faits, se basant uniquement sur les paroles d’une ex-compagne aigrie décidée à me nuire», peut-on lire.

Vers une réhabilitation future ?

Cette décision de justice permettra-t-elle à Justin Roiland de retrouver ses fonctions chez la chaîne Adult Swim (diffuseur de «Rick & Morty»), qui avait décidé de se séparer de lui en janvier dernier après que l’affaire soit rendue publique ? Rien n’est moins sûr.

Dans une enquête publiée par le site américain The Hollywood Reporter, le comportement de Justin Roiland avec ses différents collaborateurs au fil des années – notamment avec plusieurs femmes – a été pointé du doigt et jugé inapproprié, voire à la limite du harcèlement. Aussi bien sexuel que psychologique. Il n’aurait plus adressé la parole à Dan Harmon, l’autre créateur de «Rick & Morty», depuis des années. Et son implication sur les différentes séries animées, à part pour le doublage de certains personnages, a été décrit comme minimal.

Reste à voir désormais si Justin Roiland décide de faire appel à la justice pour obtenir réparation et une réhabilitation.