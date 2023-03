«Donjons & Dragons» : les habitants du village Le Donjon sont invités à voir le film en avant-première

A l’occasion de la sortie de «Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs», en salles le 12 avril prochain, Paramount Pictures France a prévu une attention toute particulière pour les habitants du village Le Donjon, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ceci n'est pas une blague. Les habitants de Le Donjon, petite commune de 1.046 administrés dans le département de l’Allier, en Auvergne-Rhône-Alpes, sont invités à découvrir le blockbuster «Donjons & Dragons : l'honneur des voleurs» en avant-première au Majestic de Digoin, a annoncé Parmount Pictures France dans un communiqué ce mercredi.

Pour ce faire, ces derniers doivent s'incrire auprès de la mairie de Le donjon, précise le studio.

Une initiative qui ne manque pas d'humour et permettra aux Donjonnais et Donjonnaises d'avoir la primeur de découvrir le long métrage adapté du célèbre jeu de rôles et porté par un casting de stars : Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grant.