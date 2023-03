CANNESERIES : Canal+ annonce qu'elle diffusera prochainement la série d'action «Spinners»

En compétition au festival CANNESERIES, qui se tiendra du 14 au 19 avril, la série sud-africaine «Spinners» sera diffusée sur Canal+.

Attention, le sport auto de l’extrême arrive bientôt sur Canal+. La chaîne a, ce 30 mars, annoncé qu’elle diffuserait prochainement la série «Spinners», en compétition lors de la saison 6 de CANNESERIES, du 14 au 19 avril.

C'est la première série africaine à être sélectionnée en compétition au festival international des séries cannois, mais aussi la première série développée par Canal+ en Afrique à être diffusée sur Canal+ en France. Elle dépeint la vie terrible des gangs de la banlieue de Johannesbourg où les jeunes s'adonnent au «spinning», ces rodéos automobiles qui consistent à faire des figures «artistiques» avec des voitures délabrées, en effectuant des prouesses techniques et des cascades toujours plus dangereuses.

Créée par Joachim Landau et Benjamin Hoffman, et co-produite par Canal+ et Showmax, «Spinners» suit plus particulièrement Ethan, un jeune chauffeur de 17 ans travaillant pour un gang local pour subvenir aux besoins de son petit frère. «De plus en plus dégoûté par cette vie, constamment sur le fil du rasoir, il découvre une possible porte de sortie via le spinning, un sport local très intense où il pourrait mettre à profit ses talents de pilote. Mais la guerre des gangs qui se profile risque de mettre en péril cet espoir.»

«Dans cette véritable jungle urbaine malthusienne, où il ne fait pas bon avoir des sentiments», comme il est annoncé, le personnage principal va trouver son salut dans ce nouveau sport plein d’adrénaline.