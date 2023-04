«Lance Dur» : la nouvelle série d'ADN et Ankama rebat les cartes de la fantasy avec brio

Exclusivité de la plate-forme ADN, Lance Dur est la nouvelle série d'Ankama. Elle s'inscrit dans l'univers étendu de Wakfu et Dofus. Avec ses sept épisodes percutants, elle met en avant de nouveaux héros dont CNEWS a voulu découvrir les origines avec les créateurs Malec et Max Maleo, deux as de l'animation.

Il était une fois un roi qui arrivait au bout de sa vie. Un roi qui fut un héros, un fier lancier, et qui se questionne désormais face à la mort. Mais lorsque sa petite fille se fait enlever par des forces obscures, son ultime quête commence. Lance Dur était son nom...

Nouvelle série exclusive de la plate-forme ADN et produite par Akama, Lance Dur est sans conteste la série fantasy du moment pour les fans du Krosmoz, l'univers de Wakfu et Dofus, mais aussi plus largement pour les amateurs de fantasy. Et pour cause, en seulement sept épisodes de 10 minutes chacun passés en un éclair, le vieux roi et sa clique d'aventuriers seniors ont offert un bel hommage aux jeux de rôle, mais aussi un récit plus mûr pour l'audience du Krosmoz, qui a aujourd'hui bien grandi depuis les débuts de Dofus en 2004, il y a près de vingt ans déjà, et Wakfu en 2012.

C'est à cette génération que s'adresse prinicpalement Lance Dur. Plus sombre, la série du studio d'animation, basé à Roubaix, aborde tour à tour la vieillesse, l'héritage mais aussi et évidemment la vaillance et la bienveillance, tout en gardant le côté frais de la saga et son aspect familial.

«Il faut savoir que Tot [Alias Anthony Roux, directeur d'Ankama] a commencé à écrire cette histoire pendant les débuts du Covid en 2020. Celle-ci est née d’un moment de questionnement sur le temps qui passe. Tot est un excellent papa et il a souhaité tisser un récit basé sur une relation pleine de pudeur entre un père et son fils. C’est un choix très original à mon sens, car ça ne raconte pas une quête déjà vue, mais plutôt une dernière quête», se remémorent pour CNEWS Malec, alias Alexandre Ulmann, et Max Maleo, coréalisateurs de la série.

Grandir avec son public

Cette dernière a d'ailleurs pour vocation de grandir avec son public. Dès les premières minutes de Lance Dur, on découvre un héros fatigué et las de tant de batailles livrées. Les os sont usés et son fils et sa petite-fille représentent l'avenir. C'est d'ailleurs cet espoir, à présent en danger, qui motive Lance à reprendre du service. «Il est avant tout un personnage humain, poursuivent ses créateurs. C'est aussi un personnage qui aura des révélations pour les habitués du Krosmoz. Il appartient d'ailleurs à la nouvelle classe Forgelance, qui a été lancée en janvier dernier dans le jeu vidéo Dofus».

Côté technique, Lance Dur démontre le savoir-faire grandissant de ces artisans de l'animation. Passés notamment du côté des studios japonais et des clips, Malec et Max Maleo ont souhaité ici franchir un nouveau cap. «On aime bien que chacun de nos dessins animés écrase le précédent en termes de réalisation. Ça reste une passion et nous souhaitons progresser. Même si tout est parfois chaotique durant la production, c'est un petit miracle de sortir ça dans les conditions dans lesquelles on a travaillé. Aujourd'hui avec la multiplication des plates-formes de diffusion, le secteur doit fournir de plus en plus de contenu mais les budgets ne sont pas extensibles. Nous souhaitons donc avoir de bonnes idées et donner le meilleur, car au final les gens veulent un bon show et ne voient pas tout ce que notre métier implique. Nous avons par exemple commencé la préproduction de Lance Dur avec le story-board en 2020», se souviennent-ils.

L'équipe a fait le choix d'un format de 10 minutes par épisode, au nombre de sept. L'action y est menée tambour battant, avec des personnages au look digne d'un groupe de Metal, et dont on devient rapidement les groupies qui suivront leur quête comme un road trip. Une vision qui colle parfaitement à l'univers de la fantasy.

Tous les futurs projets d'Ankama passeront par ADN. Julien Lemoine, directeur d'ADN

Pour la plate-forme ADN, Lance Dur représente la bonne pioche de cette année 2023. La série d'Ankama est en effet une exclusivité. «Le corner que nous consacrons à Dofus s'élargit, puisqu'on peut retrouver l'ensemble des épisodes de cette série ainsi que ceux de Wakfu, mais aussi cette nouvelle création. Ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup rapprochés d'Ankama. Si la 4e saison de Wakfu passera d'abord par France Télévisions, nous allons aussi l'accueillir prochainement. Mais il faut savoir que tous les prochains projets d'Ankama passerons par ADN», souligne Julien Lemoine, directeur d'ADN.

L'année marque également un nouveau tournant pour ce service, qui fédère plus de 300.000 abonnés. Ce dernier va accueillir d'autres contenus exclusifs, désormais nerf de la guerre entre plates-formes de SVOD. «La série Le Collège Noir, qui adapte les BD du même nom [éditées chez Bande d'ados] sera lancée pour Halloween cette année avec 6 épisodes de 13 minutes chacun, tandis que l'adaptation du manga Dreamland [édité chez Pika] arrivera en 2024 et elle comptera 10 épisodes de 25 minutes», ajoute Julien Lemoine. Et de poursuivre : «surtout, 2023 sera une année où nous allons insister sur la découverte des contenus avec des séries qui ne seront disponibles nulle part ailleurs». Une stratégie payante pour ADN, qui a fait récemment le buzz en proposant l'ensemble des épisodes des séries liées à Dragon Ball, pour la première fois réunis dans leur ensemble en streaming.