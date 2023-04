Blue Beetle : une première bande-annonce délirante pour le Scarabée de DC Studios

Le studio Warner Bros. vient de publier la première bande-annonce de «Blue Beetle», le nouveau super-héros de DC Comics qui verra le jeune Jaime Reyes être choisi par le Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre.

Des pouvoirs extraordinaires. Les fans de DC Comics viennent de découvrir la première bande-annonce de «Blue Beetle», un des quatre films – avec «Shazam ! La Rage des Dieux», «Aquaman and The Lost Kingdom», et «The Flash» – qui était en production chez Warner Bros. avant la prise de pouvoir en octobre dernier de James Gunn et Peter Safran, à la tête de DC Studios.

On y découvre l’acteur de la série «Cobra Kaï», Xolo Mariduena, dans la peau de Jaime Reyes, qui va devenir le super-héros connu sous le nom de Blue Beetle dans les comics.

Biotechnologie extraterrestre

Dans la bande-annonce, alors qu’il se rend à un entretien d’embauche, le jeune homme se voit confier une boîte pour hamburger contenant le Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre. Quand il ouvre le paquet devant sa famille, l’objet fusionne avec lui, le transformant en super-héros. Ce qui est très différent de la version du comics où Jaime met tout en œuvre pour masquer ses pouvoirs à sa famille et à ses amis. Dans le film, tous seront immédiatement au courant.

Le casting autour de Xolo Mariduena peut compter sur la présence d’Adriana Barraza (Thor) dans le rôle de Nana, grand-mère de Jaime, Damían Alcázar (Narcos : Mexico) dans celui de son père, Elpidia Carrillo (Mayans, M.C) dans celui de sa mère, Bruna Marquezine (Maldivas) dans celui de Jenny Kord, et Raoul Max Trujillo (Mayans, M.C.) dans celui de Carapax.

Susan Sarandon (Monarch) incarne la méchante, Victoria Kord qui, dans les comics, est la sœur de l’ancien hôte du Scarabée, Ted Kord. George Lopez sera Rudy, l’oncle de Jaime, tandis que Belissa Escobedo (American Horror Stories) campe Milagro, sa sœur, et Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) incarne le docteur Sanchez.

On notera que, selon James Gunn, «Blue Beetle» sera «totalement déconnecté» du DCEU (DC Extended Universe), sans toutefois exclure qu’il puisse s’inscrire dans les futurs projets de DC Studios dont il a désormais la responsabilité. Mais cela reste à confirmer. Le film est attendu dans les salles françaises à partir du 16 août prochain.