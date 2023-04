Secret Invasion : on en sait plus sur les rôles d'Emilia Clarke et Olivia Colman

La dernière bande-annonce de «Secret Invasion» a permis de confirmer des informations précieuses sur les rôles incarnés par Emilia Clarke et Olivia Colman dans la série, qui sera lancée le 21 juin prochain sur Disney+.

Une information qui n’est plus confidentielle. La dernière bande-annonce de «Secret Invasion» publiée par Disney+ a permis de confirmer l’identité des personnages incarnés par Emilia Clarke et Olivia Colman, dans la série attendue à partir du 21 juin prochain sur la plate-forme de streaming. La première prêtera ses traits à G’iah (prononcer ‘Gaia’), qui n’est autre que la fille de Talos, le commandant Skrull aperçu dans le film «Captain Marvel» incarné par Ben Mendelsohn. Elle y avait fait une brève apparition alors qu’elle n’était qu’une enfant.

Olivia Colman jouera pour sa part le rôle de l’agent spécial des services secrets britanniques, Sonya Falsworth. Un personnage connecté au premier «Captain America», où l'on trouve le personnage de James Montgomery Falsworth, un Howling Commando allié de Steve Rogers. Dans les comics, il est également connu sous le nom du héros baptisé Union Jack.

Des promesses non-tenues

La série plongera les téléspectateurs au cœur d’une intrigue qui verra Nick Fury faire son possible pour tenter d’empêcher les Skrulls d’éradiquer l’Humanité. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis que Carol Danvers, alias Captain Marvel, a promis à cette race extra-terrestre capable de changer de forme à volonté de leur trouver une nouvelle terre d’accueil, après leur conflit face aux Kree. Dans la bande-annonce, on comprend qu’une partie des Skrulls, dirigée par Gravik (Kingsley Ben-Adir), a perdu patience, et entend régler le problème rapidement.

Contrairement à son père, G’iah ne porte par Nick Fury (Samuel L. Jackson) et ses amis, ni même les humains, en haute estime. «Ces gens ont promis beaucoup de choses il y a longtemps. Et rien ne se passe. C’est compréhensible qu’un ressentiment en découle», précise Emilia Clarke dans un entretien avec Vanity Fair. «Il y a beaucoup d’émotions en elle, il y a de nombreux aspects chez elle qui font qu’elle est dans la confrontation en raison des circonstances. On comprend pourquoi elle ressent les choses de cette manière», poursuit-elle.

Emilia Clarke précise que le fait que Talos ait été absent durant une longue période de la vie de sa fille explique également sa force de caractère. Samuel L. Jackson, pour sa part, décrit le rôle d’Olivia Colman comment un personnage «que vous ne l’avez jamais vu jouer auparavant. Elle est sans pitié et elle a adoré être cette personne», précise-t-il.