Secret Invasion : Samuel L. Jackson prêt à combattre les Skrulls dans une nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de «Secret Invasion», la série avec Samuel L. Jackson, vient d’être publiée par Disney+ où elle sera lancée le 21 juin prochain. Et dévoile un Nick Fury prêt à mener le combat face aux Skrulls qui menacent d’envahir la Terre.

Les faux-semblants. Une nouvelle bande-annonce de la série «Secret Invasion» vient d’être dévoilée par Disney+, où elle sera lancée le 21 juin prochain. On y découvre Samuel L. Jackson dans la peau de Nick Fury qui, avec l’aide de Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders), ou encore Talos (Ben Mendelsohn), va devoir faire face à la menace d’une invasion imminente des Skrulls, une race extra-terrestre capable de changer de forme à volonté. L’objectif est simple : sauver l’Humanité de l’éradication.

«C’est une série sombre. Nous allons plonger plus profondément au cœur de chaque personnage. Nous allons les découvrir sous un nouveau jour, et ce sera un thriller excitant, où vous ne saurez jamais qui est qui. S’agit-il d’un Skrull ? D’un être humain ? Il faudra deviner en permanence», avait déclaré Cobie Smulders l’été dernier. Dans le comics dont la série s’est inspirée, les Skrulls ont réussi à infiltrer des organisations puissantes, dont les Avengers, à travers le monde. Et menacent désormais de prendre le contrôle sur Terre.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Emilia Clarke dans le rôle de G’iah, la fille de Talos, Olivia Colman dans celui de l’agent spécial Sonya Falsworth, Don Cheadle dans son rôle de James Rhodes, alias War Machine, mais aussi Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, ou encore Katie Finneran.

«Il y a des choses que j’ignorais totalement à propos de Nick Fury que je viens de découvrir. Ceux qui ont pensé aux événements après le Blip sont fantastiques. Et c’est ce que nous dévoilons dans cette série», a précisé Samuel L. Jackson.