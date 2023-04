The Perfect Couple : Nicole Kidman et Isabelle Adjani au casting d'une série

L’adaptation en série du best-seller «The Perfect Couple», d’Elin Hilderbrand, comptera à son casting Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning et Isabelle Adjani.

Le couple parfait a trouvé son casting parfait. La série «The Perfect Couple», adapté du roman de la reine des livres de plage Elin Hilderbrand, verra Nicole Kidman donner la réplique à Liev Schreiber, Dakota Fanning et Isabelle Adjani.

Selon Variety, la série sera composée de six épisodes et plongera dans les coulisses d'un mariage dans une famille huppée. «Amelia Sacks est sur le point de se marier au fils de l'une des familles les plus riches de Nantucket. Sa future belle-mère désapprobatrice, la célèbre romancière Greer Garrison Winbury, n'a épargné aucune dépense pour planifier ce qui promet d'être le plus grandiose mariage de la saison - jusqu'à ce qu'un corps soit retrouvé sur la plage. Alors que des secrets sont révélés, le décor est planté pour une enquête qui semble tirée des pages d'un des romans de Greer. Du coup, tout le monde est suspect».

The Perfect Couple casting is actually perfect pic.twitter.com/9XPIt4c0vO — Netflix (@netflix) March 31, 2023

Eve Hewson et Billy Howle incarneront les futurs époux. Dakota Fanning la sœur du marié, Liev Schreiber leur père et Nicole Kidman leur mère.

Isabelle Adjani, déjà vue sur le petit écran notamment dans les séries «Dix pour Cent» et «Capitaine Marleau», tiendra quant à elle le rôle récurrent d'Isabel Nallet, une amie de la famille.

Toutes deux productrices excétives du projet, Jenna Lamia («The Call», «Akward») aura la casquette de showrunner et Susanne Bier («Brothers», «Revenge») celle de réalisatrice.

Le tournage doit être lancé cette semaine. La date de diffusion sur Netflix n’a pas été communiquée.