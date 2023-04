Sexe Intentions : une série adaptée du film avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe va voir le jour

Après des années de gestation, le projet d’adaptation du film «Sexe Intentions» datant de 1999 – avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe et Reese Witherspoon – en série télévisée s’apprête à voir le jour, rapporte le site américain TV Line.

C’est parti. Selon le site américain TV Line, l’adaptation en série télévisée du film «Sexe Intentions» avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe et Reese Witherspoon dans les rôles principaux, va entamer sa production à la fin du mois d’avril à Toronto, au Canada. Réalisé en 1999 par Roger Kumble, et inspiré du roman «Les Liaisons dangereuses» de l’écrivain français Choderlos de Laclos, «Sexe Intentions» se déroule à Manhattan, au sein de la haute bourgeoisie américaine.

Le scénario raconte l’histoire de Sebastian Valmont, et de sa demi-sœur, Kathryn Merteuil. Lui est un séducteur né, elle jouit d’une popularité et d’une excellente réputation dans son lycée privé. Tous deux se lancent pourtant des défis pervers où ils enchaînent le plus de conquêtes possibles, sans se soucier des dommages collatéraux pour leurs victimes.

Un jour, Kathryn met au défi Sebastian de séduire la jeune Annette Hargrove, dont elle méprise les prises de position sur la virginité. S’il échoue, il promet de lui céder son magnifique cabriolet. Le jeune homme, expert en séduction, se lance à l’assaut de sa prochaine victime. Mais les choses prennent une tournure inattendue quand il développe des sentiments sincères pour la belle étudiante.

Pour le moment, aucun détail sur le casting n’a été dévoilé. Le scénario suivra cette fois un demi-frère et sa demi-sœur vivant à Washington qui, pour redorer leur image après un bizutage ayant mal tourné, décident de se lancer dans la séduction de la fille du vice-président des États-Unis. La série sera diffusée à une date qui reste inconnue sur Amazon Prime Video.