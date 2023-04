«Star Wars : The Acolyte» : on en sait plus sur la nouvelle série en préparation

L’événement Star Wars Celebration organisé à Londres a permis de dévoiler de nouveaux détails sur la nouvelle série «The Acolyte», dont un extrait a été montré en exclusivité aux personnes présentes sur place. Voici ce qu’il faut retenir des annonces.

Un mélange entre la Reine des Neiges et Kill Bill. C’est ainsi que Leslye Headland, la créatrice de «The Acolyte», a présenté la nouvelle série Star Wars attendue dans le courant de l’année 2024 sur Disney+, lors de sa présentation sur la scène du Star Wars Celebration organisé à Londres.

The Acolyte is set between the Old Republic and the prequels, and is pitched as "Frozen meets Kill Bill." #StarWarsCelebration pic.twitter.com/O62fN0la25

— IGN (@IGN) April 7, 2023