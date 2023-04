Hilary Swank devient maman pour la première fois à 48 ans

L’actrice oscarisée Hilary Swank a annoncé avoir donné naissance à des jumeaux. Elle devient maman pour la première fois à 48 ans.

La famille d’Hilary Swank s’agrandit. L’actrice de 48 ans a annoncé la bonne nouvelle ce lundi sur Instagram, en partageant un cliché où on la voit de dos, les deux petits dans les bras, face à l’océan. La star de Million Dollar Baby a donné naissance à un petit garçon et une petite fille, fruit de son union avec son mari l'entrepreneur Philip Schneider. «Ce n'était pas facile. Mais garçon (et fille !), ça en valait la peine», a commenté Hilary Swank visiblement comblée du choix du roi.

Les prénoms encore secrets

Si Hilary Swank a dévoilé le sexe des bébés, elle n’a pour l’heure pas annoncé les prénoms de ses jumeaux, ni le jour exact de leur naissance. L’actrice, qui au fil de cette grossesse tardive n’avait pas manqué de partager plusieurs clichés plein d’humour, a reçu de nombreuses félicitations.

Parmi elles, celles de Viola Davis ou encore de Sharon Stone. «Tellement contente pour vous c'est le plus beau des voyages», a ainsi réagi la star de «Basic Instinct», mère de trois enfants adoptés.