L'actrice Gal Gadot est devenue maman pour la quatrième fois

L’interprète de Wonder Woman a annoncé sur ses réseaux avoir donné naissance à son quatrième enfant, après une grossesse qu’elle a gardée secrète le plus longtemps possible.

La famille s’agrandit. L’actrice Gal Gadot, 38 ans, est devenue maman pour la quatrième fois. L’interprète de Wonder Woman a partagé la nouvelle sur Instagram, ce mercredi 6 mars au soir, annonçant avoir accueilli une petite fille avec son époux Yaron Varsano.

«Ma douce fille, bienvenue», a noté la trentenaire en marge d’une photographie, la montrant à la maternité tenant son nouveau-né lové dans les bras. Un heureux événement qui intervient après une grossesse qui n'a pas été un long fleuve tranquille. «La grossesse n'a pas été facile mais on s'en est sorti», a poursuivi la star israélienne, avant de dévoiler le prénom du bébé.

Mère de quatre filles

Une petite fille que l’actrice a appelée Ori. Un choix symbolique, note la star. «Tu as apporté tellement de lumière dans nos vies», explique-t-elle, précisant que le prénom du bébé signifie «ma lumière» en hébreu.

Déjà maman de trois filles, Alma, 12 ans, Maya, bientôt 7 ans, et Daniella, 2 ans, l’actrice s’est également amusée d’avoir accueilli avec son mari une nouvelle fillette. «Bienvenue dans la maison des filles..», a ironisé Gal Gadot, avant de conclure avec humour «papa est assez cool aussi».