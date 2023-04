«True Detective : Night Country» : Jodie Foster et la boxeuse Kali Reis mènent l’enquête en Alaska dans le premier teaser (VO)

Le premier teaser officiel de la quatrième saison de l'anthologie du crime «True Detective», intitulée «Night Country», met en vedette l'actrice oscarisée Jodie Foster et la boxeuse-actrice Kali Reis, face à de mystérieuses disparitions dans les paysages enneigés de l’Alaska.

Une ambiance glaciale souffle sur la quatrième saison de «True Detective», dont le premier teaser officiel vient d’être dévoilé.

Jodie Foster est la tête d’affiche dans la peau de la détective Liz Danvers qui, avec sa partenaire Evangeline Navarro (jouée par Kali Reis), doit enquêter sur le sort de huit hommes disparus sans laisser de trace.

«Certaines personnes viennent en Alaska pour s'échapper, s'éloigner de quelque chose. Certaines viennent ici à la recherche de quelque chose. Parfois, elles le trouvent», raconte Jodie Foster dans le teaser, tandis que la saison est décrite ainsi : «Lorsque la longue nuit d'hiver tombe à Ennis, en Alaska, les huit hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro (Reis) devront affronter les ténèbres qu'elles portent en elles et creuser dans les vérités hantées qui sont enfouies sous la glace éternelle.»

Une nouvelles équipe à la création

La bande-annonce présente la détective Liz Danvers refusant de croire que la disparition de huit hommes dans la station de recherche est un accident. Au lieu de cela, elle traite l'affaire comme une enquête sur un meurtre, ce que les habitants d'Ennis n'aiment pas trop. Pour tout le monde, il serait préférable de dire que les hommes ont disparu dans une tempête de neige, mais la détective est certaine qu'il se passe autre chose.

A noter que «Night Country» marque un bouleversement pour la série d’anthologie «True Detective». Le créateur et showrunner Nic Pizzolatto a en effet quitté la série après la saison 3, laissant Barry Jenkins en tant que producteur exécutif, et Issa Lopez et Alan Page Arriaga en tant que scénaristes. Lopez, Arriaga et Foster ont également produit la série, tandis que Mari Jo Winkler et les stars originales de «True Detective», à savoir Matthew McConaughey et Woody Harrelson, ont conservé leur casquette de producteurs exécutifs.

«True Detective» avait commencé en 2014 avec McConaughey et Harrelson aux prises avec une sombre enquête dans l'État de Louisiane. L'année suivante, Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Kelly Reilly et Vince Vaughn avaient emmené la série en Californie. Et c’est Mahershala Ali qui, en 2019, avait joué les enquêteurs dans la saison 3, laquelle prenait cette fois pour décor l'Arkansas.

Collider précise que la saison a été tournée en Islande, dont les vastes paysages gelés contribuent au sentiment troublant d'isolement et de danger qui imprègnent l'histoire.

Le teaser de la saison 4 de «True Detective» a été révélé ce mercredi 12 avril lors du dévoilement par Warner Bros. Discovery du service de streaming Max, qui réunira des contenus issus de HBO Max et Discovery + et sera lancé aux Etats-Unis en mai.