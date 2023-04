The Idol : une nouvelle bande-annonce et une date de sortie dévoilées

Alors que «The Idol» sera dévoilée à Cannes en mai prochain hors compétition, une nouvelle bande-annonce toujours aussi torride de la série campée par Lily-Rose Depp et The Weeknd a été partagée. Une date de diffusion a également été annoncée.

Quelques jours après avoir été annoncée parmi les productions qui seront présentées en première mondiale au festival de Cannes, la série HBO «The Idol», créée par The Weeknd et Sam Levinson (Euphoria), dévoile quelques secrets. Alors qu’un nouveau teaser toujours aussi sulfureux a été partagé, mettant en scène l’actrice Lily-Rose Depp, plus torride que jamais dans le rôle de pop star entretenant une relation toxique, entre sexe et drogue, avec un gourou campé par The Weeknd en personne, la série a désormais une date de diffusion.

A découvrir début en juin

Après avoir fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, en raison notamment de polémiques autour du tournage qualifié par le magazine Rolling Stone de «chaotique et hors de contrôle» et faisant état de scènes «dégoûtantes» selon leurs sources - des faits démentis par l’actrice Lily-Rose Depp et HBO - la série sera diffusée dès le 5 juin sur HBO Max aux Etats-Unis.

En France, elle sera accessible sur Prime Video aux détenteurs du pass Warner. En attendant, The Weeknd et Lily-Rose Depp devraient être aperçus avant sur le tapis rouge cannois.