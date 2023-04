«Lily-Rose Depp est une bosseuse comme on en voit peu» : Vanessa Paradis défend son enfant, attaquée pour être une «fille de»

Vanessa Paradis a tenu à prendre la défense de sa fille Lily-Rose Depp, critiquée pour être «une fille de». L’actrice a souligné que la jeune femme n'avait pas de traitement de faveur à Hollywood, où elle travaille de manière acharnée depuis son plus jeune âge.

La polémique autour de ceux que l’on appelle de manière sarcastique «Nepo Babies», ces enfants de stars qui profiteraient de la notoriété de leur parents pour suivre une carrière toute tracée, n’a pas fini de faire des vagues.

Agacée que sa fille Lily-Rose Depp soit prise pour cible par les détracteurs des «fils» et «filles de» qui abuseraient de leurs privilèges, Vanessa Paradis est montée au créneau dans une interview pour Madame Figaro, publiée ce 6 avril.

«Un enfant dont les parents sont célèbres a déjà une part de sa personnalité qui lui est soustraite : on s'intéresse à lui pour atteindre ses parents. Les gens se trompent. Des portes s'ouvrent pour ces 'enfants de', mais ce ne sont pas toujours les bonnes portes», a commencé par expliquer l’actrice française.

Pour l’ex-compagne de Johnny Depp, le talent compte avant tout. «Bien sûr, la tentation est probablement grande de suggérer un ‘enfant de’ dans un casting, concède-t-elle, mais s'il fait mal son boulot, il ne va pas rester longtemps en place. Et puis, surtout, il sera embarqué dans de mauvais projets.»

Une grande bosseuse

Hors de question de laisser dire que sa fille est devenue une actrice courtisée sans rien faire. «Ma fille, je la vois travailler depuis huit ans. Elle est une bosseuse comme on en voit peu. Elle travaille énormément ses rôles et ses auditions. Elle a fait beaucoup de castings où elle n'était pas choisie, et elle en était malheureuse, comme les autres. Je pense vraiment que ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur et qui ont du talent, quel que soit leur nom. Ma fille en fait partie», assure la maman, très fière de son aînée.

«Les gens ont vraiment des idées préconçues sur nous et comment on en est arrivé là, s'était défendue Lily-Rose Depp dans une interview pour le Elle américain. Je peux affirmer que personne ne va me donner un rôle s'il ne me correspond pas», avait-elle assuré.