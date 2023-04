Booba : le rappeur porte de graves accusations contre le déjà controversé influenceur Dylan Thiry

Ce mardi 25 avril, Booba s’en est de nouveau pris à Dylan Thiry. Le rappeur en guerre contre les «influvoleurs» accuse cette fois le déjà très controversé ancien candidat de téléréalité de proxénétisme et de trafic d’enfants.

Booba s’est trouvé une nouvelle cible. Après Magali Berdah, Dylan Thiry est dans la mire du rappeur qui a décidé de mener une guerre contre ce qu’il appelle les «influvoleurs» (contraction d’influenceurs et de voleurs). Ce lundi et ce mardi, Booba a partagé avec sa communauté des messages et des audios compromettants pour l’ancien candidat de «Koh-Lanta».

Dans les documents sonores que le rappeur attribue à Dylan Thiry, on entend un jeune homme dévoiler son projet de gérer les carrières de femmes sur MYM (un réseau social pour adultes avec du contenu érotique et pornographique). «La plupart des meufs ici à Dubaï, ce sont des p**. Il y a une façon de les sortir de ça, qu’elles arrêtent de faire les p**, c’est de créer un MYM», explique dans l’enregistrement celui qui est présenté comme Dylan Thiry par Booba.

«La plupart des p*** gagnent moins de 20.000 euros par mois. Donc la p***, on la recrute et on lui fait faire un MYM. Elle fait tout ce qu’on peut imaginer sur MYM : doigt dans la ch****, écarter les jambes, photos sexy, tout ça […] Moi, j’ai une équipe derrière qui fait monter son MYM directement à 600, 700.000 abonnés».

Coupable de trafic d’enfants ?

Ce qui relève du proxénétisme rapporterait gros est-il encore indiqué dans la suite de l’audio. 20% des revenus générés sur le compte MYM reviendraient à la jeune femme, et «tout le reste, c’est pour nous», se réjouit l'auteur du projet qui n'en serait pas resté au stade d'ébauche. «On a monté un MYM, la meuf, elle a fait 700.000 abonnés», est-il fièrement annoncé. «Ça veut dire en fait qu’on veut sauver les p** de faire les p***. C’est que du virtuel, comme ça, on sauve beaucoup de monde», entend-on la personne de l’audio se féliciter ensuite.

.@collectifAvi @DylanThiry_ tu vas marquer le début d'une longue série... Magali prépare toi aussi pic.twitter.com/Ap1TBIowX9 — Booba (@booba) April 24, 2023

Dans un autre enregistrement que Booba attribue également à Dylan Thiry et qu’il a mis en ligne ce mardi, il n’est cette fois plus question de proxénétisme, mais de trafic d’enfants. Celui qui est présenté comme Dylan Thiry y explique le stratagème qu’il a imaginé pour escroquer deux autres stars de la téléréalité, Jazz et son mari Laurent, qui souhaitaient adopter un enfant. «Je peux faire en sorte qu’elle adopte. Je fais en sorte de leur demander 100.000 euros, minimum, c’est vraiment le minimum. Et je leur dis 'venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi, je fais tout pour eux pour qu’ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant», expose-t-il à son interlocuteur (dont on ignore l'identité) en lui demandant ce qu’il en pense.

«Après, il y a deux choses, déjà un, je prends un gros billet, et je dis pas que c’est pour moi. Je dis qu’il y a à peu près 150.000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, alors que je prends tout dans ma poche. Et l’autre chose, c’est que ça sauve un enfant, tu vois. Ce sont ces deux trucs-là qui sont positifs», se félicite encore celui qui se rendrait pourtant coupable de trafic d’enfants en exécutant son plan.

Depuis sa participation à «Koh-Lanta» en 2017 sur TF1, Dylan Thiry ne cesse de faire polémique. En 2020 notamment avec la promotion d'écouteurs sans fils que des centaines de consommateurs n’ont jamais reçus ou encore en 2021 avec des missions frauduleuses en Afrique. Il est d'ailleurs poursuivi par cinq personnes soutenues par le Collectif d'aide aux victimes d'influenceurs (AVI) pour «abus de confiance», qui l'accusent d'avoir détourné de l'argent récolté sous forme de cyber cagnottes avec son association humanitaire.

Plus récemment, son voyage en Turquie où il dit être venu en aide aux victimes des tremblements de terre, se filmant au milieu des décombres avant de profiter de son hôtel tout confort le soir venu, a fait grincer beaucoup de dents, dont celles de Booba qui avait promis de faire toute la lumière sur ses activités. «Tu as été trop loin. [...] La Turquie était ton dernier coup, a-t-il écrit sur Twitter. L'aventure s'arrête pour toi.», avait réagi le rappeur après avoir vu les images.

Booba promet d’ailleurs d’autres lourdes révélations.