Eurovision : La Zarra, «plus déterminée que jamais», promet de «faire scintiller Liverpool»

Contrainte récemment d’annuler des prestations pour «raisons personnelles», La Zarra, la candidate qui défendra les couleurs de la France au prochain concours Eurovision, assure dans un message posté ce mercredi être «plus déterminée que jamais», et qu’elle va «faire scintiller Liverpool» ce 13 mai.

«On en peut pas toujours faire l’unanimité», a déclaré l’artiste La Zarra dans une vidéo posté sur les réseaux sociaux ce mercredi. Cible de nombreuses critiques depuis ses récentes annulations de concerts, la chanteuse, qui défendra les couleurs de la France à L'Eurovision, a pris la parole pour remercier les personnes qui l'ont soutenue face à l'épreuve qui l'a empêchée récemment de se produire (et sur laquelle elle ne s'étend pas).

«C’est dans les moments plus difficiles que l’on voit les gens qui nous aiment et la puissance de l’amour», lance-t-elle notamment. «On ne peut pas toujours faire l’unanimité. Vous avez été si nombreux à me dire que vous croyez en moi et en ma chanson, votre chanson. Et c’est tout ce dont j’ai besoin».

Dans son message, la Canadienne rassure surtout sur sa détermination. «Restons concentrés sur l'essentiel. On est prêts et même plus que prêts !», s'exclame-t-elle. «C’est la dernière ligne droite, je suis plus que jamais déterminée avec fierté et amour à porter les couleurs de la France», dit-elle. «Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et 'so chic' à la française. Liverpool, la 'Grande France' arrive !»

«On ne lâche rien», confie la chanteuse qui, apparue cette semaine avec sa chanson «Evidemment» dans le Top 5 des potentiels gagnants des bookmakers, pourrait créer la surprise.