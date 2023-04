«And Just Like That» : Carrie retrouve un ancien amour dans le teaser de la saison 2 du spin-off de «Sex and The City»

Carrie, Charlotte et Miranda sont de retour dans le teaser de la saison 2 de «And Just Like That», le spin-off de la série culte «Sex and The City», qui accueillera de nouveau un ancien personnage bien connu des fans.

L’amour plane sur les premières images de la saison 2 de «And Just like That»... Le spin-off de «Sex and The City» - série diffusée entre 1998 et 2004 qui suivait sans tabou les aventures amoureuses et sexuelles de quatre amies new-yorkaises - promet de jouer à fond la carte de la nostalgie avec le retour d’un ancien compagnon de Carrie (Sarah Jessica Parker) : Aidan, interprété par John Corbett.

La dernière fois que le personnage était apparu, c’était dans le film «Sex and The City», sorti en 2010. A l’époque (attention spoiler), Carrie avait choisi de faire sa vie avec Big. Qu’en sera-t-il dans les prochains épisodes de «And Just Like That» ? Réponse en juin aux Etats-Unis sur Max. La plate-forme Salto ayant fermé ses portes, on ignore pour l'heure où et quand la suite sera diffusée en France.

De nombreux guests

Désormais quinqua, Carrie et ses amies Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) - Kim Catrall, fameuse Samantha de «Sex and The City» n’est toujours pas de l’aventure du spin-off - continuent de partager leurs aventures sentimentales.

Dans les premières images, Carrie se remet très doucement de la mort de Big et tente de l’oublier par «des sessions de sexe destinées à la sortir de son deuil», Miranda officialise sa relation amoureuse avec Che (Sara Ramirez) et Charlotte, qui rêve d'être la plus admirée des MILF, est sous le choc que sa fille aînée Lily se dise «prête à perdre sa virginité.»

«La vie est pleine de surprises», dit Miranda dans le teaser, et la saison 2 en promet beaucoup… Tout comme les guests avec, parmi eux, Gary Dourdan («Les Experts»), Oliver Hudson («Dawson»), Victor Garber («Alias») ou encore Tony Danza («Madame est servie»).