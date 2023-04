Après Blanche Gardin, Fabrice Éboué explique pourquoi il ne participera pas au programme «LOL : qui rit, sort !»

Quelques jours après la mise au point de Blanche Gardin, l'humoriste et comédien Fabrice Éboué a lui aussi annoncé avoir refusé de participer à l'émission «LOL : qui rit, sort !», sur Amazon Prime Vidéo.

L'humoriste Fabrice Éboué a expliqué les raisons de son refus de participer au programme «LOL : qui rit, sort !», présenté par Philippe Lacheau, sur Amazon Prime Vidéo dans un entretien accordé aux Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Un peu plus d'une semaine après la cinglante déclaration de Blanche Gardin, accusant notamment le diffuseur de ne «pas payer ses impôts en France» et dénonçant des cachets énormes, Fabrice Éboué a quant à lui expliqué ne pas «courir après l'argent». «On m’a proposé de participer à LOL, j’ai dit : jamais de la vie. Je ne me serais pas senti à l’aise dans cette émission. Ce n’est pas mon type d’humour et je ne cours pas après l’argent, je gagne très bien ma vie», a lancé le réalisateur et acteur de Case Départ, sorti en 2011.

«J’estime que je suis un artiste. Il y a des gens qui sont dans le divertissement, c’est un choix, et il y a ceux qui représentent le one man show en tant qu’entité artistique. J’estime que mon travail d’artiste c’est de faire le meilleur spectacle possible, c’est ça que je veux livrer aux gens», a précisé Fabrice Éboué.

Le natif de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) s'est cependant gardé de critiquer la plate-forme américaine. «Je suis très ami avec Blanche mais j’ai certaines discordances avec ce qu’elle a dit. Moi mon spectacle est sur Amazon Prime Video, mais que tu sois sur ce diffuseur ou un autre c’est pareil, estime Fabrice Éboué. Tu peux choisir d’être anti-système absolu en te passant des plates-formes de diffusion et là d’accord, mais ce n’est pas mon cas. On a tous besoin d’un diffuseur, c’est du donnant donnant», a concédé l'artiste de 45 ans.