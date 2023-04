Blanche Gardin attaque Amazon : voici la réponse de la firme américaine

En refusant de participer à l’émission «LOL : qui rit sort !», Blanche Gardin a créé la polémique. Le géant américain Amazon, qui diffuse le programme sur sa plate-forme, a tenu à répondre dimanche à l’humoriste.

Son refus de figurer au casting de la prochaine saison de l’émission «LOL : qui rit sort !» a fait grand bruit. Pour expliquer son choix, Blanche Gardin a publié le 20 avril dernier sur les réseaux sociaux une lettre cinglante destinée au milliardaire Jeff Bezos, patron du groupe américain Amazon, lequel diffuse le jeu sur la plate-forme Amazon Prime Video.

L’humoriste et comédienne avouait notamment être «gênée» de toucher «200.000 euros pour une journée de travail» de la part d’une entreprise qui, selon elle, «ne paye pas ses impôts en France (…), détruit les emplois du petit commerce et traite les employés comme des robots».

«Des commentaires faux et inexacts», selon l'entreprise

Face à ces accusations, Amazon a tenu à répondre à répondre à Blanche Gardin via un communiqué envoyé à la presse le dimanche 23 avril. Le géant du commerce en ligne dénonce «des commentaires faux et inexacts». «Nous payons notre juste part d'impôts, qui s'est élevée à 1 milliard d'euros en 2021, et nous offrons à nos plus de 20.000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne, avec des salaires compétitifs et d'excellents avantages sociaux», peut-on lire.

Attaquée également sur «les tonnes de gaz à effet de serre» qu’elle émettrait chaque année, la firme a rétorqué s’être lancée dans un «engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec The Climate Pledge, pour atteindre la neutralité carbone dès 2040».