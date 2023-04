«200.000 euros pour une journée de travail» : Blanche Gardin refuse de participer à une émission et crée la polémique

Blanche Gardin ne mâche pas ses mots. Dans un texte publié jeudi sur Facebook, l’humoriste et comédienne a expliqué pourquoi elle refusait de participer à l’émission «LOL : qui rit, sort !», gênée notamment de toucher «200.000 euros pour une journée de travail».

Blanche Gardin n’est pas prête à tout pour faire rire, et elle l’a fait savoir. Alors qu’elle aurait été contactée pour participer à la quatrième et nouvelle saison de l’émission «LOL : qui rit, sort !» diffusée sur Amazon Prime Video, l’humoriste et comédienne a posté jeudi 20 avril un message sur son compte Facebook, dans lequel elle détaille les raisons de son refus de participer à ce jeu, s’adressant directement au milliardaire américain Jeff Bezos, à la tête de la plate-forme.

«J’ai bien compris qu’il ne s’agissait que d’une seule journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, j’ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde», écrit-elle dans cette lettre ouverte.

En acceptant, cela «reviendrait à (se) tirer une balle dans le pied»

Avec son humour mordant et sa plume acérée, elle poursuit son argumentaire en expliquant qu’elle se sentirait gênée d’être «payée 200.000 euros pour une journée de travail (même si elle perd au jeu), quand l’association caritative de (son) choix remporterait, elle, 50.000 euros, c'est-à-dire quatre fois moins, et encore, seulement si (elle) gagne».

Toujours avec son franc-parler, Blanche Gardin dénonce les pratiques d’une entreprise qui, selon elle, «détruit les emplois du petit commerce» et «traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle», ajoutant par ailleurs «caresser le rêve un peu fou que (ses) futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma». «Faire de la publicité pour votre plate-forme (...) reviendrait à me tirer une balle dans le pied», conclut-elle.

On l’aura bien compris, les fans ne verront jamais Blanche Gardin au casting de l'émission, dont la troisième saison a été remportée par l’acteur Pierre Niney.