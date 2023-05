Eurovision : découvrez les premières images de la prestation de La Zarra

Les premières images du show que livrera la chanteuse La Zarra, lors de la finale du concours de l’Eurovision samedi 13 mai, ont été dévoilées. sur le profil Twitter de l'évènement.

À quelques jours seulement de monter sur scène pour défendre les couleurs françaises lors du concours de l’Eurovision, La Zarra poursuit sa préparation.

La délégation française a d’ailleurs mis en ligne des photos ainsi que les trente premières secondes des répétitions de la prestation que la chanteuse livrera le soir de la finale ce samedi à Liverpool (Royaume-Uni).

«C’est la dernière ligne droite et je suis plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France», a promis l’artiste sur son compte Instagram en arrivant à Liverpool en fin de semaine dernière, rassurant ainsi sur sa motivation après ses annulations de concert. Et d’ajouter : «Nous allons faire scintiller la scène (…) Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française.»

Dans les premières images, la diva apparaît sur scène perchée à plusieurs mètres de hauteur.

La Canadienne de 35 ans, choisie par France Télévisions pour participer cette année à l'Eurovision, est pour l’heure classée troisième avec sa chanson «Évidemment» par les bookmakers. Reste à espérer que son heure de passage, dévoilée ce 6 mai, ne jouera pas en sa défaveur.

Second Half



First Half



First Half



First Half





Happy with the draw? #Eurovision — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 6, 2023

La candidate montera sur scène dans la première moitié du show, un timing moins avantageux que la seconde puisqu'il laisse un souvenir moins «frais» dans les esprits des votants en fin d’émission. Néanmoins, les fans qui ont vu la prestation vertigineuse de La Zarra ont bon espoir que la France enregistre un meilleur score qu’en 2022 et la 24e place des Bretons Alvan & Ahez.