«The Walking Dead : Dead City» : les zombies envahissent le Madison Square Garden dans la première bande-annonce du spin-off

La chaîne américaine AMC vient de publier la première bande-annonce officielle de la série «The Walking Dead : Dead City», qui verra les personnages de Negan et Maggie se rendre à Manhattan. Lancement prévu le 18 juin outre-Atlantique.

L’apocalypse zombie est loin d’être terminée. La première bande-annonce de «The Walking Dead : Dead City» vient d’être dévoilée par la chaîne américaine AMC. Les téléspectateurs y retrouvent les personnages de Negan et Maggie, cette dernière ayant besoin du premier pour l’aider à libérer son fils kidnappé par un groupe particulièrement menaçant.

«Comment je me retrouve mêlé à tout cela, Maggie ?», demande Negan dans la bande-annonce. Le personnage incarné à la perfection par Jeffrey Dean Morgan ne semble pas être un étranger pour certains protagonistes, et ce n’est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Maggie. Détail amusant, on peut apercevoir les zombies dans l’enceinte du Madison Square Garden, la salle mythique située en plein cœur de Manhattan, avec ce qui semble être un octogone.

C’est Eli Jorné, scénariste et producteur exécutif de «The Walking Dead» depuis des années, qui occupe le poste de showrunner de la série. «The Walking Dead : Dead City» est le cinquième spin-off à voir le jour après «Tales of The Walking Dead», «Fear the Walking Dead», la série limitée «Walking Dead : the World Beyond». Une série dérivée avec les personnages de Rick Grimes et Michonne est également prévue pour être lancée au début de l’année 2024.