Eurovision : la prestation de La Zarra fait l'unanimité sur les réseaux sociaux

La prestation de La Zarra, la candidate qui représente la France à la finale de l'Eurovision ce samedi, semble avoir conquis les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, la voix de la chanteuse a en tout cas fait l'unanimité.

Robe à paillettes, béret et voix à vous faire frissonner… La prestation de La Zarra pour la France à l'Eurovision a beaucoup plu. Avec sa chanson «Évidemment», la Québécoise a su convaincre le public français, qui rêve désormais que les pays juges lui attribuent «12 points!».

Sur Twitter, les réactions sont nombreuses : «La Zarra je t’aime, quelle voix !», «Je m'en remets pas, quelle reine!», «Pur plaisir à regarder ça, j'ai eu tellement de frissons, je suis tellement fière, j'espère qu'on va gagner», le tout accompagné d'émojis avec des cœurs pleins les yeux.

Apparue sur une plate-forme à trois mètres du sol, en référence à la Tour Eiffel, la chanteuse a défendu les couleurs de la France après avoir été beaucoup critiquée. Après avoir annulé deux concerts à la mi-avril, La Zarra, qui avait été prise pour cible par ses détracteurs, avait expliqué à Télé-Loisirs avoir été «très surprise» par la haine reçue. «J'ai reçu des messages de mort [...] Mais à la fin de la journée, je me dis : 'moi je vais chanter sur une belle scène et voilà, bye-bye», avait-elle déclaré.

The Eiffel Tower could never! #Eurovision pic.twitter.com/gS1jL89naW

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023