Taylor Swift vient en aide à un fan en plein concert (Vidéo)

La chanteuse Taylor Swift a pris la défense d’un fan samedi soir, en plein concert à Philadelphie.

Alors que Taylor Swift s’est produite samedi soir à Philadelphie dans la cadre de son Eras Tour, la chanteuse de 33 ans a interpellé en pleine chanson un agent de sécurité. Depuis la scène, elle n’a pas hésité à hurler sur ce dernier pour prendre la défense d’une fan, comme en témoigne plusieurs vidéos partagées sur les réseaux.

| "She wasn't doing anything, hey stop!"



- Taylor defending her fan from some altercation with a security guard from the stage #PhillyTSTheErasTour pic.twitter.com/eJaHiFA2aa — Taylor Swift Updates (@swifferupdates) May 14, 2023

if taylor swift yelled at me like that i would disappear off the face of the earth and no one would hear from me again pic.twitter.com/1n3iXdbAFt — closed (@cowboylikehale) May 14, 2023

En pleine interprétation de son titre «Bad Blood», on voit l’artiste se pencher vers la fosse en lançant «Elle n'a rien fait». Et de poursuivre en criant à deux reprises «Hey stop», tout en continuant de chanter.

Visiblement, ce geste de Taylor Swift a impressionné les internautes, qui n’ont pas manqué de saluer l’autorité de l'artiste. « Si Taylor Swift me criait dessus comme ça, je disparaîtrais de la surface de la terre et personne n'entendrait plus parler de moi», «J'ai peur et ce n'est même pas sur moi qu'elle crie», «La mère ourse», ont notamment réagi plusieurs utilisateurs du réseau à l'oiseau bleu.

La tournée de Taylor Swift se poursuit jusqu'au 9 août aux Etats-Unis.