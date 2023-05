Secret Invasion : un nouveau teaser paranoïaque pour la série avec Samuel L. Jackson

En attendant la date du 21 juin, jour du lancement de la série sur Disney+, «Secret Invasion» vient de dévoiler un nouveau teaser angoissant où Nick Fury se retrouve en charge de sauver l’humanité de l’invasion des Skrulls, des extra-terrestres capable de modifier leur apparence.

La tension promet d’atteindre des sommets. Marvel vient de dévoiler un nouveau teaser de la série «Secret Invasion» dont le lancement est prévu pour le 21 juin prochain sur Disney+. On y découvre Samuel L. Jackson dans la peau de Nick Fury qui revient sur Terre après plusieurs années passées en exil. Avec l’aide de Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders), ou encore Talos (Ben Mendelsohn), il va devoir faire face à la menace d’une invasion imminente des Skrulls, une race extra-terrestre capable de prendre n’importe quelle apparence. L’objectif est clair : sauver l’Humanité d’une éradication planifiée.

«C’est une série sombre. Nous allons plonger plus profondément au cœur de chaque personnage. Nous allons les découvrir sous un nouveau jour, et ce sera un thriller excitant, où vous ne saurez jamais qui est qui. S’agit-il d’un Skrull ? D’un être humain ? Il faudra deviner en permanence», avait déclaré Cobie Smulders l’été dernier. «Il y a des choses que j’ignorais totalement à propos de Nick Fury que je viens de découvrir. Ceux qui ont pensé aux événements après le Blip sont fantastiques. Et c’est ce que nous dévoilons dans cette série», avait précisé Samuel L. Jackson.

C’est Kyle Bradstreet, connu pour son travail sur la série «Mr Robot», qui assure le poste de showrunner. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Emilia Clarke dans le rôle de G’iah, la fille de Talos, Olivia Colman dans celui de l’agent spécial Sonya Falsworth, Don Cheadle dans son rôle de James Rhodes, alias War Machine, mais aussi Kingsley Ben-Adir dans le rôle du principal antagoniste de l’histoire.