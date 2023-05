Festival de Cannes : The Idol, la série avec Lily-Rose Depp et The Weeknd, reçoit une courte standing-ovation

Pour sa première mondiale au Festival de Cannes, avec la projection des deux premiers épisodes ce lundi soir, «The Idol» a reçu un accueil plutôt modéré. La série réalisée par Sam Levinson avec Lily-Rose Depp et Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye sera lancée le 4 juin prochain sur Max.

Un accueil standard. C’est ainsi que le site américain The Hollywood Reporter a qualifié les cinq minutes de standing-ovation reçu par l’équipe de «The Idol» après la projection en première exclusivité mondiale des deux premiers épisodes de la série dont le lancement est prévu pour le 4 juin prochain sur la plate-forme de streaming Max (anciennement HBO Max).

Réalisée par Sam Levinson, connu pour son travail sur la série «Euphoria», qui en est également le co-créateur avec Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye et Reza Fahim, «The Idol» voit Lily-Rose Depp incarner le personnage de Jocelyn, une star de la pop comparable à Britney Spears qui se remet difficilement d’une crise psychotique après le décès de sa mère. La jeune femme est entourée de plusieurs personnes en charge de sa carrière, désespérées à l’idée de la voir sortir un nouvel album et de lancer une tournée. Et d’en récolter les bénéfices, peu importe la fragilité psychologique de Jocelyn.

Cette dernière se plie à toutes leurs exigences, et n’hésite pas à enchaîner les poses lascives à la commande. Mais au fond d’elle-même, la star aspire à être reconnue en tant qu’artiste. Et en tant que femme. Sa rencontre avec Tedros (incarné par The Weeknd), un gourou cocaïnomane prompt à dénoncer l’exploitation malsaine imposée par l'industrie du spectacle à Hollywood, va la placer sous son emprise. Et changer sa vie à jamais.

L’émotion de Sam Levinson

Si les fans d’«Euphoria» ne seront pas surpris par les images très crues de «The Idol», il semble certain qu’une partie du public a pu être décontenancée par la manière dont Sam Levinson met en scène l’histoire de Jocelyn autour des thèmes de ‘revenge porn’, de nudité, et d’emprise psychologique. Le réalisateur s’est par ailleurs montré particulièrement ému au moment de ses remerciements après la projection.

Alors que plusieurs articles ont fait état d’un tournage chaotique, avec une ambiance de travail malsaine, Sam Levinson a pris soin de féliciter le casting de la série, notamment Lily-Rose Depp dont il a salué l’audace. «J’ai l’impression d’avoir gagné une famille. Je sais que cela paraît étrange de dire cela, mais c’est comme ça que je le ressens», a-t-il déclaré. Lily-Rose Depp n’avait pas manqué de réagir à la controverse autour du tournage de la série à l’époque, saluant le travail exemplaire de Sam Levinson.

«Sam est, pour tellement de raisons, le meilleur réalisateur avec lequel j’ai travaillé de toute ma carrière. Je ne me suis jamais sentie aussi soutenue et respectée dans un espace créatif, où mes remarques et mes opinions ont été à ce point valorisées. Travailler avec Sam est une véritable collaboration dans tous les sens du terme – c’est important pour lui, plus que tout autre chose, de savoir ce que les acteurs pensent de leur travail, mais aussi comment nous nous sentons quand nous jouons. Il emploie des gens dont il estime le travail et a toujours créé un environnement dans lequel je me suis sentie comprise, entendue, et appréciée», avait-elle déclaré dans un communiqué.