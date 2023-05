Succession : le «parfait» final de la série laisse la critique très admirative (sans spoilers)

La série «Succession» a ce dimanche dévoilé l’ultime épisode de sa saison finale, la quatrième. Considéré comme un «coup de maître», ce tout-dernier chapitre reçoit des critiques dithyrambiques.

L'âpre lutte de pouvoir au cœur de «Succession» a pris fin ce dimanche, avec la diffusion du tout-dernier épisode de la captivante série HBO.

Selon la presse spécialisée, le dénouement de 88 minutes qui a été proposé n’aurait pas pu mieux parachever l’histoire du programme né en 2018 et devenu instantanément culte.

La conclusion de la bataille familiale qui s'est jouée autour de la reprise de l’entreprise du magnat des médias et milliardaire Logan Roy (joué par Brian Cox), a en effet suscité de nombreux éloges, dont voici quelques extraits (garantis sans spoilers).

Dans sa critique, la journaliste Lucy Mangan du Guardian a fait référence au roi Lear et Macbeth de Shakespeare, estimant que l’ultime épisode «était 'Succession' à son meilleur».

«C’est exactement le bon final pour la série (…) Les meilleurs du genre sont à la fois surprenants, comme si vous n'y aviez pas pensé, et en même temps comme s'ils avaient toujours été destinés à se produire. Je pense que cela passe ce test.», a jugé Linda Holmes de la radio publique américaine NPR avant d’ajouter : «C'est exactement le bon pour cette émission, je pense. Que puis-je dire ? C'est l'une de mes émissions préférées de tous les temps. Brillamment jouée, écrite, réalisée... j’ai eu beaucoup de plaisir à en parler.»

Carol Midgley du Times a demandé : «Pourquoi ce final est-il si brillant ? Parce qu'il a tout : comédie, tragédie, rebondissements, dialogues de premier ordre – même, étonnamment, une touche de sentimentalité.»

Pour Deadline, Dominic Patten a déclaré que «la fin brutale et belle de la satire (...) était délicieuse à regarder», tandis que Brian Lowry de CNN a utilisé une métaphore pour décrire l’épisode, affirmant que les enfants Roy «ont pris une agréable baignade ensemble lors du final de Succession, qui s'est avérée être un prélude parfait à la démonstration d'adieu du show sur les dangers de nager avec les requins».

«Une partie de la magie et du mystère de Succession réside dans la façon dont une émission consacrée à des personnes aussi répréhensibles pourrait être si agréable», considère Joshua Chaffin dans le Financial Times. «C'était comme si le créateur de la série, Jesse Armstrong, tenait un miroir sur notre société en décomposition et nous disait, de manière rassurante, 'Je vous vois'.»

Pour Daniel Fienberg dans The Hollywood Reporter, «Succession» aura été un «cauchemar familial brillant», avec une fin «sublime pour une émission de télévision sublime». Emily Baker pour iNews estime le programme «malin et résolument intransigeant jusqu'à la toute fin», en bref que «Succession» est «la meilleure série télévisée jamais réalisée.» Un avis pas loin d'être entièrement partagé par Télérama pour qui la saison 4 est un «un coup de maître» qui aura définitivement hissé la série «parmi les meilleures de l’histoire».