Fast & Furious : Dwayne Johnson confirme qu'il va reprendre le rôle de Hobbs dans un spin-off

Dwayne Johnson a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il sera prochainement à l’affiche du spin-off de la célèbre saga cinématographique dont l’action se déroulera entre les événements de «Fast & Furious X : Part 1» et «Fast & Furious X : Part 2».

C’est officiel. L’apparition surprise de Dwayne Johnson sous les traits de Hobbs dans les scènes post-crédits de «Fast & Furious X : Part 1», qui a enchanté les fans, était bel et bien le signe du retour de l’acteur au sein de la célèbre saga cinématographique. Dans une une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Dwayne Johnson s’est dit extrêmement touché par la réaction du public à son apparition à l’écran.

Hope you’ve got your funderwear on…





HOBBS IS BACK.



And he just got lei’d





Luke Hobbs will be returning to the Fast & Furious franchise.





Your reactions around the world to Hobbs’ return in Fast X have blown us away





The next Fast & Furious film you’ll see the… pic.twitter.com/vvtBgTBOnl

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 1, 2023