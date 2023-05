«Fast & Furious X» : que vaut le nouveau volet de la saga qui sort au cinéma ce mercredi ?

Une franchise dévoilée en 2001 qui en a encore sous le capot. Le dixième volet de la saga «Fast & Furious» débarque en salles ce mercredi. Et la «famille» de Vin Diesel devra affronter un nouvel ennemi, magistralement interprété par Jason Momoa. On recommande vivement.

Dernier virage avant l’ultime tour de piste qui viendra clôturer une saga lancée en 2001. Le premier film du diptyque «Fast & Furious X» sort ce mercredi 17 mai au cinéma, et revient à l’essence même de la franchise : de l’action, de l’humour, de l’adrénaline et des courses-poursuites spectaculaires sur l’autoroute. Une surenchère de cascades et de scènes surréalistes, parfois risibles, qui servent un blockbuster, certes foutraque, mais totalement jouissif et régressif. Un petit plaisir coupable signé Louis Leterrier, ce Frenchy auteur du «Transporteur» et de «L’incroyable Hulk», qui a repris au pied levé les commandes de cette superproduction après le départ précipité de Justin Lin.

Ce nouveau volet a pour point de départ «Fast & Furious 5», sorti sur les écrans en 2011. Et plus particulièrement la scène impressionnante - et désormais culte - au cours de laquelle Dom Toretto et Brian O’Conner dérobaient un monstrueux coffre au feu baron de la drogue brésilienne Hernan Reyes. Une occasion unique - et garantie sans «deepfake» - de revoir à l’écran Paul Walker, décédé tragiquement dans un accident de la route en 2013.

Un méchant qui aime les grosses cylindrées (© Universal Studios. All Rights Reserved.)

Tapi dans l’ombre pendant douze ans, Dante, le fils de ce trafiquant qui a vu son empire déchu, a eu tout le temps d’échafauder un plan machiavélique pour venger la mort de son paternel. «Tu m’as tout volé, mon avenir, ma famille. Cette fois à mon tour de prendre les tiens, un par un», lance-t-il à Dom, lequel comprend très vite que la vie de ses proches est en danger. Lui et sa bande doivent donc reprendre le volant de leurs bolides pour des aventures qui les mèneront à Rome, Los Angeles, Rio de Janeiro, Londres, et jusqu’aux confins de l’Antarctique.

Dante Reyes, un méchant fascinant, retors et excentrique

Dans la peau du méchant psychopathe, Jason Momoa («Aquaman») est tout simplement fabuleux. Sa prestation mérite à elle seule d’aller voir le film. Il incarne une sorte de Joker en roue libre, aussi flippant qu’excentrique, associant son vernis à ongles à la couleur parme de sa voiture rutilante. Un ennemi redoutable pour la grande famille de «Fast & Furious», toujours composée des fidèles Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, ou encore Charlize Theron dans le rôle de Cipher.

Miss Nobody is turning up the heat. Experience #FASTX only in theaters Friday. Get tix: https://t.co/3zrqJt6ctw pic.twitter.com/bl44lkA95g — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 14, 2023

Une équipe de gros bras rejointe dans ce volet inédit par une super-héroïne de Marvel. L’actrice Brie Larson («Captain Marvel») fait en effet une entrée remarquée en se glissant dans la peau de Tess, une transfuge de l’Agence qui va voler au secours de ces justiciers qui ont toujours le pied collé au plancher. Autre nouvelle recrue qui ne manque pas de panache, Rita Moreno («West Side Story»), qui campe la grand-mère des Toretto. Et elle en impose à 91 ans.

Enfin et surtout, on ne peut parler de la sortie de «Fast & Furious X» sans évoquer l’absence longuement commentée de Dwayne Johnson, alias Luke Hobbs, en raison d'un différend avec Vin Diesel. Attention spoilers, «The Rock» apparaît dans la scène post-générique, ce qui nous scotche à nos fauteuils à quelques minutes de la fin. La star aurait-elle finalement enterré la hache de guerre et accepté de revenir dans la saga ? L’avenir nous le dira avec la sortie dans les mois prochains de «Fast & Furious XI». On a hâte.