Stranger Things, saison 5 : Finn Wolfhard redoute le moment où la série prendra fin

Dans un entretien accordé au site américain EW.com, Finn Wolfhard s’est confié sur les sentiments contradictoires qu’il ressent à l'approche de la fin de «Stranger Things». Et notamment le moment où il aura à tourner sa dernière scène.

Le rôle de sa vie. Depuis 2016, Finn Wolfhard incarne le personnage de Mike Wheeler dans «Stranger Things», la série de tous les succès sur Netflix. Le comédien, désormais âgé de 20 ans, attend patiemment de tourner les épisodes de la saison 5 qui viendra mettre un terme à cette histoire lancée sept ans plus tôt. Un tournage qui suscite en lui mélange d’excitation et d’appréhension.

«Je suis excité à l’idée de terminer ‘Stranger Things’ et de découvrir ce que l’avenir me réserve. J’essaie de ne pas trop penser à comment cela va se passer et à quel point ce sera triste. Cela va arriver progressivement pour chacun d’entre nous, et pour les équipes de tournage également», explique-t-il au site américain EW.com.

Pour Finn Wolfhard, ce rôle dans «Stranger Things» a permis de lancer sa carrière, comme celle de ses camarades à l’écran. Dire au revoir à cet univers qui l’a vu grandir ne sera pas évident, et il le sait. «Il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis la première saison. Donc ça va être génial, et très pesant, mais toujours amusant», assure le comédien qui avoue être nerveux à l’idée de découvrir la manière dont toute cette histoire prendra fin. «Je suis un fan de la série avant tout. Donc il me tarde de voir comment ce voyage se terminera pour les personnages, et tout le reste», dit-il.