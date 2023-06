Marvel : Elizabeth Olsen dit adieu à son rôle de Wanda Maximoff

Dans une discussion avec la comédienne Meghann Fahy organisée par le site américain Variety, Elizabeth Olsen a confié être fière d’avoir incarné le personnage de Wanda Maximoff dans les films Marvel. Mais qu’elle n’avait aucune intention de reprendre le rôle à l’avenir.

Le sentiment du devoir accompli. Pendant près de 10 ans, Elizabeth Olsen a incarné avec talent le personnage de Wanda Maximoff dans de nombreux films et séries Marvel. Jusqu’à ce que cette dernière finisse par disparaître pour de bon – même si rien n’est jamais définitif dans le MCU – dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness». La comédienne s’était d’ailleurs montrée particulièrement critique à propos de l’évolution de son personnage entre ce film, où elle a basculé dans une folie meurtrière, et la précédante série «WandaVision», où elle était une épouse et une mère en deuil.

Dans une interview croisée avec la comédienne Meghann Fahy organisée par le site américain Variety, Elizabeth Olsen n’a pas hésité une seconde pour confirmer qu’elle ne regrettait absolument pas le personnage de Wanda Maximoff. Si elle est fière d’avoir apporté sa pierre à l’édifice des studios Marvel dans la saga des Avengers, elle affirme être ravie à l’idée de ne plus jamais avoir à l’incarner à l’avenir.

«J’ai incarné ce personnage pendant près de 10 ans. Et j’ai adoré cela. Et je pense que la raison pour laquelle je n’appelle par Kevin Feige (le grand patron de Marvel Studios, ndlr) tous les jours pour lui faire part de mes idées est que je suis fière de ce que nous avons accompli. La série ‘WandaVision’ a été une opportunité surprenante. Si quelqu’un venait me dire que l’on me vire des films Marvel, je serais très fière de ce que j’ai fait. Et j’essaie aujourd’hui de trouver d’autres films et d’autres personnages afin de pouvoir laisser Marvel derrière moi», confie-t-elle.

Elizabeth Olsen n’en a toutefois pas tout à fait terminé avec Wanda Maximoff, puisqu’elle doit encore faire une courte apparition dans la série de Disney+ «Agatha : Coven of Chaos» dont le lancement est prévu, pour le moment, pour la fin de l’année 2023.