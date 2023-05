Marvel : l'étonnant conseil d'Elizabeth Olsen aux acteurs qui voudraient rejoindre le MCU

Invitée du podcast de Josh Horowitz «Happy Sad Confused», Elizabeth Olsen a conseillé aux futurs comédiens souhaitant rejoindre Marvel de n’accepter qu’un film à la fois. Un conseil étonnant quand on sait comment fonctionne le MCU sous les ordres de Kevin Feige.

Facile à dire. Dans une interview accordée au podcast «Happy Sad Confused» animé par Josh Horowitz, Elizabeth Olsen a été interrogée sur le conseil qu’elle donnerait aux acteurs et actrices qui souhaiteraient rejoindre le MCU – le Marvel Cinematic Universe – dans le futur. Et pour l’interprète de Scarlett Witch, qui explique avoir été approchée par une poignée d’aspirants, il serait préférable de ne pas s’engager sur du long terme. «Donnez-leur un seul», lance-t-elle.

«Je pense que, de cette manière, vous avez plus de contrôle sur… disons que si vous êtes là à dire ‘Oh mon dieu, je n’ai jamais eu autant de plaisir et j’adore tellement ce personnage, je veux le faire encore’, il vous sera plus facile d’avoir votre mot à dire sur la partie créative par la suite», précise-t-elle.

Une évolution pour le futur ?

Si cette proposition semble sympathique, elle est éloignée de la manière dont Marvel gère le recrutement des comédiens, la plupart se retrouvant dans l’obligation de signer un accord pour plusieurs fictions dès le premier contrat. Sebastian Stan et Samuel L. Jackson ont signé pour neuf projets, Tom Holland et Chris Evans pour six.

Les choses pourraient toutefois évoluer à l’avenir. En 2021, Kevin Feige avait laissé entendre que la stratégie de recrutement de Marvel consistant à signer les acteurs-rices sur plusieurs projets était peut-être à revoir. L’essentiel pour lui étant de travailler avec des personnes enthousiastes et concernées, plutôt que contraintes contractuellement. «Cela varie selon les projets et les castings. Vraiment, ce que nous voulons, ce sont des gens que sont excités à l’idée d’intégrer cet univers, à l’idée d’avoir l’opportunité de faire plus de choses, plutôt que de devoir répondre à des obligations de contrat», avait-il expliqué au site américain The Hollywood Reporter.