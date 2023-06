American Horror Story, saison 12 : un acteur avoue avoir été impressionné par Kim Kardashian

Présent au Tribeca Film Festival ce week-end pour la projection du film «He Went That Way», Zachari Quinto a révélé faire une apparition dans la saison 12 d’«American Horror Story» aux côtés de Kim Kardashian et Emma Roberts.

Une belle surprise. Zachary Quinto a révélé ce week-end, en amont de la projection de son film «He Went That Way» au Tribeca Film Festival, faire une apparition dans la saison 12 d’«American Horror Story», la série de Ryan Murphy dans laquelle il a déjà joué dans les saisons 1, 2 et 11. Le comédien en a profité pour livrer ses impressions sur Kim Kardashian qui tiendra un des premiers rôles à l’écran avec Emma Roberts.

«Je fais une apparition dans la saison 12 de la série. J’ai pu rencontrer Kim Kardashian. Elle était si gentille et chaleureuse. Je ne pense pas qu’elle avait besoin de mes conseils», a-t-il expliqué sur le site américain People.

Zachary Quinto a précisé que la star de l’émission de téléréalité «The Kardashians» semblait «être dans son élément». «J’ai été très impressionné par son ouverture d’esprit et sa façon d’être. Je suis impatient de regarder cette saison 12, car j’ai l’impression qu’elle a réalisé un travail formidable», ajoute-t-il.

Si on ne connaît pas exactement la nature du rôle de Kim Kardashian dans ce nouveau chapitre d’«American Horror Story», on sait qu’il s’agira de l’adaptation du roman à venir de Danielle Valentine, «Delicate Condition», qui suit une comédienne tentant désespérément de tomber enceinte, et qui se retrouve confrontée à une série d’événements inquiétants. Le jour où son médecin lui annonce qu’elle a finalement fait une fausse-couche, elle refuse de le croire, persuadée que quelque chose continue de grandir en elle. Mais personne ne semble vouloir l’écouter.