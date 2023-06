Lady Gaga conspuée par les fans à cause d'une pub pour un médicament

La chanteuse Lady Gaga a annoncé son grand parrainage pharmaceutique sur Instagram ce mardi, partageant une photo d'elle sur scène avec le logo du médicament anti-migraineux Nurtec du laboratoire Pfizer.

Le partenariat rémunéré de la chanteuse Lady Gaga avec le géant pharmaceutique Pfizer a provoqué la colère de ses fans qui l'accusent d’être «une vendue».

«Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois comme ça et que tu te soucies de l'argent de cette façon et de rien d'autre ?», lui a demandé un internaute, quand un autre a du mal à croire à ce qu'il voit et pense à un piratage du compte de la star.

«La santé est un droit humain, pas une marchandise à exploiter pour la cupidité et la richesse. Je sais que vous êtes compatissante, intelligente et attentionnée. J'espère que vous le montrerez à travers la manière dont vous utilisez votre plate-forme et vos privilèges à l'avenir. Ce n'est pas ça», a conseillé un troisième mécontent à l'interprète de «Shallow».

«Depuis l'enfance, je fais face à des douleurs migraineuses. Je n'oublierai jamais lorsque j'ai essayé Nurtec 75 mg pour la première fois, et combien j'aurais souhaité l'avoir plus tôt. C'est pourquoi je suis fière de m'associer à Nurtec.», a-t-elle écrit en légende d'un post sur Instagram.

Lady Gaga, qui par le passé à fait savoir qu’elle souffrait de fibromyalgie, une maladie chronique qui provoque «une douleur intense», est également apparue dans une publicité télévisée pour ce même médicament.

«Je sais ce que c'est que de performer malgré la douleur. Si vous êtes comme moi, l'une des millions de personnes souffrant de douleurs causées par la migraine, Nurtec pourrait vous aider. C'est le seul médicament qui peut traiter une migraine lorsqu'elle frappe et prévenir les crises de migraine», y raconte-t-elle.