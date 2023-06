Tom Holland fait des confidences sur le couple qu’il forme avec Zendaya

A l’occasion de la promotion de sa série The Crowded Room à voir sur AppleTV+, Tom Holland a participé à une interview pour Buzzfeed, dans laquelle il a évoqué plusieurs fois avec tendresse sa relation avec l’actrice Zendaya.

Ils forment l’un des couples les plus glamours d’Hollywood. Entre Tom Holland et Zendaya, c’est toujours le grand amour. L’interprète de Spider-Man s’est laissé aller à quelques confidences cette semaine sur sa compagne.

Lorsqu'on lui a demandé quel était le secret de son «rizz» - à savoir ses techniques de flirt – Tom Holland a confié : «Je n'ai aucun rizz. Disons que j'ai un rizz limité», avant de révéler que «quelqu'un doit tomber amoureux de moi pour que ça marche».

«Je suis heureux et amoureux, donc je n'ai pas besoin de rizz de toute façon», a adorablement ajouté celui qui est en couple avec la star de la série «Euphoria», depuis leur rencontre sur le tournage de Spider-Man.

Tom Holland a de nouveau évoqué Zendaya - qui dans les années 2010 jouait dans la série Disney «Shake it Up» - en révélant qu'elle était la célébrité dont il était amoureux quand il était enfant.

Une discrétion à préserver

Il a également confié comment il s’y était pris pour qu’elle tombe amoureuse de lui : «Un long jeu, probablement faire un film ensemble, cela aide vraiment quand les personnages que vous jouez tombent amoureux l'un de l'autre», a-t-il dit.

Preuve de leur complicité, Zendaya apprécie partager avec lui tout ce qu’elle trouve sur la Toile, car à la question «quelle est la dernière personne à qui tu as envoyé un même ?», il a répondu : Zendaya. L'actrice lui envoie elle-même des tonnes de messages de ce genre. «C'est non-stop», a-t-il déclaré. «Elle m'en envoie trop. Je ne peux pas suivre parce que je supprime mon Instagram pendant des jours. Puis je le télécharge pour poster, et quand je dois vérifier mes messages j’ai des centaines et des centaines de choses d'elle.»

Si Tom Holland a accepté de faire ces quelques rares confidences, les deux amoureux préfèrent d'une manière générale garder leur vie privée secrète, comme il l’a confié à THR ce 14 juin. «Notre relation est une chose que nous protégeons énormément et que nous voulons garder aussi sacrée que possible», a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : «Nous ne pensons pas que nous le devons à qui que ce soit, c'est notre truc et ça n'a rien à voir avec nos carrières.»