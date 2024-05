Amy Winehouse : la chanteuse a reçu un Brit Billion Award posthume pour son milliard de streams au Royaume-Uni

Tragiquement décédée en 2011, Amy Winehouse a remporté hier le Brit Billion Award, après avoir comptabilisé un milliard d'écoutes au Royaume-Uni, notamment grâce à des chansons telles que «Back to Black» et «Valerie».

Inoubliable. Alors que le biopic sur la chanteuse, «Back to black», sorti le 24 avril, rencontre un véritable succès au cinéma, Amy Winehouse a reçu à titre posthume un Brit Billion Award célébrant le milliard de streams au Royaume-Uni.

«Nous aimerions bien sûr qu'Amy soit ici aujourd'hui pour accepter ce prix en personne, mais il est étonnant qu'elle continue de remporter des prix pour son incroyable talent et ses réalisations. C'est merveilleux que sa musique soit découverte par un nouveau public de jeunes, qui l'aiment autant que ses contemporains. Nous sommes si fiers d'Amy. Merci», ont déclaré ses parents qui ont accepté le prix.

Amy Winehouse has posthumously been awarded a BRIT Billion Award celebrating one Billion streams in the UK. @amywinehouse's parents, Janis and Mitch Winehouse accepted the BRIT Billion Award at @AmysFoundation in London pic.twitter.com/qWrWDOvL5Z — BRIT Awards (@BRITs) May 8, 2024

Le prix a été décerné suite à la sortie au Royaume-Uni du film biographique «Back to Black», dirigé par Sam Taylor-Johnson, avec Marisa Abela dans le rôle principal, qui retrace la vie tourmentée de la talentueuse chanteuse décédée à l'âge de 27 ans. Le film est prévu pour une sortie aux États-Unis le 17 mai. Depuis 2023, plus de 25 artistes ont reçu un Brit Billion Award.

Un album devenu culte

L'artiste a dominé les charts au Royaume-Uni en 2006 avec son album «Back to Black», qui compte plus de 150 millions d'écoutes, suivi de près par «Valerie» avec plus de 135 millions de streams. Les titres «Tears Dry on Their Own», «Rehab», «You Know I'm No Good» et «Love Is a Losing Game», tous issus de cet album, ont comptabilisé chacun plus de 50 millions d'écoutes au Royaume-Uni.

Parmi les 25 récipendiaires de la récompense depuis 2023, on retrouve des icônes mondiales telles que les Rolling Stones, Queen, ABBA et Whitney Houston, des pionniers du rap et du hip-hop comme AJ Tracey et Headie One. Des artistes pop tels que Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lewis Capaldi et Raye, figurent également dans le classement.

Avec seulement deux albums sortis de son vivant, Amy Winehouse a remporté six Grammy Awards, dont celui du meilleur album vocal pop pour «Back to Black», qui a atteint la deuxième place du Billboard 200. Elle a également remporté le record et la chanson de l'année pour «Rehab», qui a atteint la 9e place du Billboard.