Décès de Cody Longo : on sait enfin comment est mort l'acteur de la série «Des Jours et des Vies»

L'ancienne star de «Days of Our Lives» («Des jours et des Vies» en VF), Cody Longo, est décédée après des années d'abus d'alcool, selon le rapport du médecin légiste que s’est procuré le site TMZ.

Le rapport d'autopsie de Cody Longo, obtenu par TMZ, indique que la cause du décès de l'acteur était «l'abus chronique d’alcool». Le rapport précise que le mode de décès est «naturel».

L'autopsie du comédien vu dans la série «Days of Our Lives» («Des jours et des Vies» en VF), fait en outre savoir qu'au moment où le corps de Cody a été retrouvé, il était en décomposition, et que le sol de la pièce était jonché de bouteilles d'alcool.

Cody Longo est décédé en février dernier à l’âge de 34 ans. Il avait été retrouvé mort sur un lit, dans une résidence à Austin, au Texas.

Sa famille avait à l'époque déjà confié à TMZ qu’il luttait contre des problèmes d’addiction à l’alcool et qu’il avait, malheureusement sans succès, suivi une cure de désintoxication à l'été 2022.