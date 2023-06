«Le problème à trois corps» : les créateurs de «Game of Thrones» dévoilent la première bande-annonce de leur projet SF

«Le problème à trois corps», adaptation du best-seller chinois «3 Body Problem» de Liu Cixin par les créateurs de «Game of Thrones», a dévoilé son premier trailer.

C’est l’une des séries SF les plus attendues de ces dernières années. «Le problème à trois corps» est le nouveau bébé de David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de la série «Game of Thrones». Il s’agit d’une adaptation de la saga littéraire de hard SF éponyme. Publié en 2008 en Chine et en 2016 en France, le roman «3 Body Problem» (premier tome de la trilogie), qui raconte l'histoire du premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre, avait notamment remporté le prix Hugo du meilleur roman.

«La trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue», avaient déclaré D.B. Weiss et David Benioff. Elle embarque le lecteur dans un voyage qui part des années 1960 jusqu'à la fin des temps, de notre planète bleue jusqu'à la périphérie de l'univers.» Liu Cixin, l'auteur des romans, parle d'«une histoire qui transcende le temps et les frontières entre les nations, les cultures et les races, une histoire qui nous oblige à reconsidérer le destin de l'humanité dans son ensemble.»

«Une jeune femme de la Chine des années 1960 prend une décision fatidique dont les conséquences ricochent à travers le temps et l'espace, jusqu'à un groupe de brillants scientifiques de notre époque, détaille le synopsis. Cinq anciens collègues se réunissent pour faire face à la plus grande menace de l'histoire de l'humanité.»

La série embarque dans son casting Benedict Wong (Doctor Strange), John Bradley (GOT), Liam Cunningham (GOT), Tsai Chin (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), ou encore Jonathan Pryce(GOT). Elle sera mise en ligne sur Netflix en janvier 2024.