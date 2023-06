Voici les 10 femmes les plus riches du monde en 2023, selon le classement Forbes

En 2023, le monde compte 337 femmes milliardaires, selon Forbes. Voici le Top 10 des plus riches d’entre elles.

Pour la troisième année consécutive, Françoise Bettencourt Meyers conserve le titre de femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 80,5 milliards de dollars, soit 5,7 milliards de plus que l'an dernier.

L'héritière française se classe au 11e rang des personnes les plus riches de la planète, contre la 14e place l'an dernier. La plus grande partie de la fortune de la femme de 69 ans provient de sa participation dans le géant de la beauté L'Oréal.





Voici la liste des dix femmes qui, comme elle, peuvent s'enorgueillir d'être les plus riches de la planète.

Iris Fontbona

Iris Fontbona est la veuve du magnat chilien Andrónico Luksic, qui a bâti un empire dans les secteurs de l’exploitation minière et des boissons.

Montant de sa fortune : 23,1 milliards de dollars (21,14 milliards de dollars).

MacKenzie Scott

L’ex-compagne de Jeff Bezos est à la tête de 4% d’Amazon. Elle a promis de partager sa fortune et a, à ce jour, déjà fait don à des associations de 14 milliards de dollars.

Montant de sa fortune : 24,4 milliards de dollars (22,33 milliards de dollars).

Gina Rinehart

L’Australienne préside la société minière et agricole Hancock Prospecting Group, dont elle a héritée de son père.

Montant de sa fortune : 27 milliards de dollars (24,71 milliards de dollars).

Susanne Klatten

Susanne Klatten, dont le père, Herbert Quandt, avait guidé BMW vers le marché du luxe, possède 19 % du constructeur allemand.

Montant de sa fortune : 27,4 milliards de dollars (25,08 milliards de dollars).

Rafaela Aponte-Diamant

Rafaela Aponte-Diamant est l’une des 96 «self-made women» figurant dans le classement - parmi lesquelles figurent Rihanna (1,4 milliard de dollars) et Kim Kardashian West (1,2 milliard de dollars). Elle partage avec son mari Gianluigi la propriété de MSC, la plus grande compagnie maritime du monde.

Montant de sa fortune : 31,3 milliards de dollars (28,65 milliards de dollars).

Miriam Adelson

Médecin de formation, Miriam Adelson est actionnaire majoritaire de Las Vegas Sands, le plus grand exploitant de casinos au monde.

Montant de sa fortune : 35 milliards de dollars (32,03 milliards d'euros).

Jacqueline Mars

Jacqueline Mars possède avec son frère un tiers de Mars Inc., la société fondée par son grand-père, à qui l'on doit les fameuses barres chocolatées et de nombreuses autres friandises telles que les M&M's.

Montant de sa fortune : 38,3 milliards de dollars (35,05 milliards d'euros).

Alice Walton

Héritière d’une participation dans la multinationale de distribution Walmart co-fondée par son père, Alice Walton est aussi connue pour être une grande collectionneuse d'art.

Montant de sa fortune : 56,7 milliards de dollars (51,89 milliards de dollars).

Julia Koch

La veuve de David Koch possède 42 % du conglomérat Koch Industries, avec ses trois enfants adultes.

Montant de sa fortune : 59 milliards de dollars (54 milliards d'euros).

Francoise Bettencourt Meyers

Françoise Bettencourt Meyers contrôle environ 33% de L'Oréal avec sa famille. Elle a hérité de la participation et du titre de femme la plus riche du monde de sa mère, Liliane Bettencourt, décédée en 2017. Fondée il y a plus de 100 ans par le grand-père de Bettencourt Meyers, L'Oréal a réalisé un chiffre d'affaires de 38,2 milliards de dollars en 2022 et emploie plus de 85.000 personnes. L'héritière de L'Oréal se classe juste derrière les dix hommes les plus riches du monde dont font partie Elon Musk, le patron de Tesla, Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Waren Buffett (Berkshire Hathaway), ou encore Larry Ellison (Oracle).

Montant de sa fortune : 80,5 milliards de dollars (78,25 milliards d'euros).