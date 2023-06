Secret Invasion : la série vivement critiquée pour son générique créé par une intelligence artificielle

Le réalisateur de «Secret Invasion», Ali Selim, a confirmé au site américain Polygon que le générique d’intro de la série avait été généré par une intelligence artificielle. Une révélation qui a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Une révélation de taille. Alors que la grève des scénaristes est toujours en cours à Hollywood – avec notamment la crainte des professionnels du secteur de voir leur savoir-faire mis en péril par le recours à l’intelligence artificielle – le réalisateur de la série Marvel «Secret Invasion», Ali Selim, vient de confirmer au site américain Polygon que le générique d’intro avait été généré par ce biais. Un choix qui correspond à la thématique de la série, assure-t-il.

«Nous avons contacté des spécialistes de l’intelligence artificielle, et cela faisait partie de l’attrait – la capacité à changer de forme (en référence aux Skrulls dans la série, une race extra-terrestre capable de prendre n’importe quelle apparence)», dit-il, précisant au passage qu’il ne comprenait pas vraiment comment tout cela fonctionne, et qu’il était curieux de le découvrir.

Une révolution à venir

«Nous partagions avec eux des idées et des thèmes, et des mots, et l’ordinateur se lançait et en faisait quelque chose. Et après, nous pouvions modifier les choses avec d’autres mots, et on voyait les changements s'opérer», poursuit-il. Cette révélation, confirmée par le site américain Deadline, a entraîné une vague d’indignation sur les réseaux sociaux de tous ceux qui craignent de voir l’intelligence artificielle remplacer les designers graphiques et les spécialistes de l’animation.

So Marvel really used AI to make the intro for #SecretInvasion… it’s actually over. pic.twitter.com/pWUNOZWTqd — Brian Long (@BrianLongFilms) June 21, 2023

seeing that marvel used AI to make the intro for secret invasion is SO fucking disappointing. there’s no justifying that shit, this intro for the show is absolutely terrible pic.twitter.com/rpmkVbrsxy — kaz/ember ☽☾ (@lqvekanej) June 21, 2023

Si les premiers épisodes de «Secret Invasion» ont été acclamés par la critique et les téléspectateurs, cette histoire menace de prendre de l’ampleur dans le cadre du mouvement de grève des scénaristes à Hollywood. Le fait que Disney, la maison-mère de Marvel, fasse le choix de franchir le pas est loin d’être anodin. Et pourrait devenir, à l’avenir, la première étape de l’entrée officielle de l’intelligence artificielle dans le monde du divertissement, et la révolution que cela pourrait provoquer sur le marché du travail de manière plus générale.