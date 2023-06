Malcolm : Bryan Cranston confirme travailler sur un projet avec le casting de la série

Invité de l’émission américaine «Watch What Happens Live», Bryan Cranston a confirmé qu’il travaillait actuellement sur un projet de réunion du casting de la série «Malcolm», mais sans préciser la forme que cela prendra.

Les fans sont au comble du bonheur. En octobre dernier, Frankie Muniz avait révélé que Bryan Cranston travaillait sur un reboot de la série à succès «Malcolm» qui a connu 7 saisons entre 2000 et 2006, devenant une des sitcoms les plus populaires au monde. Un projet à propos duquel il a été interrogé pendant l’émission américaine «Watch What Happens Live».

Le comédien, qui incarnait à merveille le rôle du père de famille, Hal, a ainsi assuré travailler sur le retour de la série et du casting. Sans savoir qu’elle forme cela prendrait. «Sur une échelle de 1 à 10, je dirais un 8 quant à la probabilité de faire une réunion, un film, ou une série, quelque chose. Et oui, je travaille actuellement sur différentes idées, concepts, et scénarios à ce sujet», a-t-il précisé (voir à 02:05).

Les fans de la série peuvent donc se réjouir d’apprendre que, d’une façon ou d’une autre, il semble fort probable qu’une réunion du casting – avec Bryan Cranston et Frankie Muniz, mais aussi Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield, et Erik Per Sullivan notamment – est à prévoir dans un avenir plus ou moins proche.

En octobre dernier, dans son entretien avec le site américain Fox News, Frankie Muniz avait également évoqué le fait de redécouvrir la série en tant qu'adulte. Et qu’il serait très intéressé de savoir ce que cette famille est devenue. «J’ai regardé l’intégralité de la série – 151 épisodes – avec mon épouse. Et j’ai réalisé ‘Wow, c’est ça que nous faisions’. J’arrive à me séparer de l’enfant que j’étais et qui apparaît à l’écran, et à la regarder en tant que fan. Et j’adorerais savoir ce qui est arrivé à cette famille», avait-il expliqué.